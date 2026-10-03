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Хорхе Мартин победи Марк Маркес и грабна полпозишъна в Япония

  • 3 окт 2026 | 05:48
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Хорхе Мартин победи Марк Маркес и грабна полпозишъна в Япония

Хорхе Мартин спечели своя втори пореден и общо четвърти полпозишън от началото на сезона в MotoGP, след като спечели квалификацията преди Гран При на Япония.

Битката за полпозишъна на „Мотеги“ се превърна в дуел между Мартин и Марк Маркес, като първоначалното предимство беше на страната на световния шампион, който постигна 1:42.481 още в първия си летящ тур за сесията. В същото време Мартинатора остана на петото място след първите излизания на пистата с пасив от 0.433 секунди.

Във втората си серия от обиколки обаче лидерът в генералното класиране завъртя обиколка за 1:42.371, с която изпревари с 0.110 Маркес. Световният шампион не успя да подобри своя резултат от първото си излизане, след като допусна грешки в третия завой в две последователни обиколки и трябваше да се задоволи с второто място.

Трети на старта ще се нареди победителят от последното състезание в Австрия Педро Акоста, който завърши на 0.122 зад Мартин. Третото място на Акоста означава, че първата редица на „Мотеги“ ще изглежда по абсолютно същия начин, по който изглеждаше първият ред и на „Ред Бул Ринг“ преди две седмици.

Както и в Шпилберг, така и сега четвърти ще потегли Марко Бедзеки, който ще раздели втората редица с Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио. Енеа Бастианини, Раул Фернандес и Диого Морейра ще оформят третия ред пред Йоан Зарко, Ай Огура и Фабио Куартараро, които ще застанат на четвъртия.

Представителят на домакините Огура беше най-бърз в края на първата фаза на квалификацията с време от 1:42.883 и аванс от само 0.001 пред съотборника си в Тракхаус Априлия Фернандес. Така двамата продължиха към решителните 15 минути на битката за полпозишъна, а първи извън тях остана Франческо Баная, който завърши на 0.123 зад Фернандес.

Така двойният победител от последните две издания на Гран При на Япония ще стартира 13-ти, а компания на италианеца на петата редица ще правят Франко Морбидели и заместникът на болния Жоан Мир в Хонда Сомкиат Чантра. За бившия титуляр на LCR Хонда това е най-добра квалификация в MotoGP, като той изпревари с 0.082 съотборника си този уикенд Марини, който ще заеме 16-то място на старта.

Брад Биндър падна с висока скорост малко преди края на сесията, което за малко не коства място във втората фаза на Фернандес, който загуби обиколка заради жълтите флагове. В следващия си тур обаче пилотът на Тракхаус Априлия изпревари Баная, а Биндър остана седми в сесията и ще потегли 17-ти.

Фермин Алдегер ще оформи шестия ред пред Маверик Винялес, Джак Милър и Алекс Ринс, които ще си разделят седмата редица. Самотен на последния ред ще бъде Топрак Разгатлиоглу, като единствено турчинът и Ринс изостанаха с повече от секунда от Огура.

Уикендът за Гран При на Япония, 16-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 9:00 часа българско време със спринта на „Мотеги“, който ще бъде с продължителност от 12 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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