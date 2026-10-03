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Алекс Маркес отнесе наказание след предизвиканото масово падане в спринта

  • 3 окт 2026 | 10:17
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Алекс Маркес отнесе наказание след предизвиканото масово падане в спринта

Алекс Маркес напълно очаквано и логично беше наказан от стюардите на MotoGP след предизвикания от него масов инцидент в първата обиколка на спринта в Япония.

Пилотът на Грезини Дукати обърка тотално спирането си за третия завой на „Мотеги“ и отнесе движещите се пред него Педро Акоста и Фабио Ди Джанантонио. И тримата напуснаха надпреварата в този момент, а комисарите обявиха, че ще разследват инцидент след финала.

Очаквано разследването не продължи дълго и те наказаха Маркес, който ще трябва да мине два пъти през дългата обиколка в утрешното дълго състезание в Страната на изгряващото слънце. Испанецът ще трябва да изтърпи своята санкция в началните етапи на надпреварата, когато колоната е все още събрана и това най-вероятно ще му коства доста позиции.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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