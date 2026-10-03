Финландия обърна 10 от Албания с хубави пряк свободни удари

Финландия обърна и победи у дома с 2:1 Албания в трети мач за двата отбора от група 1 от Лига C на Лигата на нациите. Балканският тим излезе напред много рано в срещата, но груба грешка и червен картон на стража Етрит Бериша в 22-рата минута му коства загубата. В герой за фините пък се превърна офанзивният халф на ФК Лос Анджелис Лео Валта, който отбеляза две хубави попадения от пряк свободни удари (26’, 71’) и донесе успеха за отбора си.

Така Финландия вече е със 7 точки след първите три мача и излезе начело в групата. Албания пък остава със 6 пункта.

Още в 4-ата минута гостите излязоха напред. След центриране от корнер на Кристиян Аслани, нападателят Рей Манай бе оставен непокрит и с глава простреля стража на домакините Лукас Храдецки - 0:1. В 22-рата минута обаче в срещата настъпи ключов момент. Стражът на Албания Етрит Бериша допусна кошмарна грешка и подари топката на Даниел Хааканс, след което се принуди да го фаулира на границата на наказателното поле. В резултат на това вратарят на гостите бе изгонен с директен червен картон.

Пряк свободният удар бе изпълнен от халфа на ФК Лос Анджелис Лео Валта, който с плътен удар намери мрежата на току-що влезлия и неособено убедителен резервен албански страж Ален Шери - 1:1 в 26-ата минута.

След това Финландия логично започна да контролира събитията, но дълго време не успяваше да се възползва от численото си предимство и не създаваше нищо опасно. Напротив, в 60-ата минута останалият с 10 души тим на Албания можеше отново да излезе напред, но Храдецки спаси удара на откъсналия се Ставрос Пилиос.

Единадесет минути по-късно фините осъществиха пълен обрат. Отново героят за Финландия бе Валта, който пак заби гол от красив пряк свободен удар, не оставил шансове на Шери - 2:1. Албания все пак имаше шанс да изравни в продължението на двубоя - отново от фаул, но ударът на Анис Мехмети бе спасен от Храдецки.

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