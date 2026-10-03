Десетима "гайдари" писаха "двойка" на Северна Македония и я закотвиха на дъното

Отборът на Шотландия стигна до първата си победа в новото издание на Лигата на нациите, след като се наложи с 2:0 при гостуването на Северна Македония.

FULL TIME: North Macedonia 0-2 Scotland.



Goals from Kieron Bowie and John McGinn in either half seal Sébastien Pocognoli’s first win in charge of Scotland.#MKDSCO pic.twitter.com/441UHCsx1U — Scotland National Team (@ScotlandNT) October 3, 2026

Така "гайдарите" се изравниха по точки с втория във временното класиране на група 1 във второто ниво Лига "В" Словения, който допусна поражение с 1:2 от Швейцария в другия мач тази вечер, който се игра по същото време. И двата тима имат по 4 пункта, докато "кръстоносците" са лидери със 7.

Швейцария с три от три след обрат срещу Словения

Македонците пък удариха дъното и нямат все още нито отбелязан гол, нито спечелена точка.

Иначе победителите вкараха по едно попадение през двете полувремена, като в самото начало още в 7-ата минута Киърън Бауи изведе гостите напред. След почивката пък точен от дузпа бе Джон Макгин в 70-ата минута.

Междувременно в 52-рата минута "гайдарите" имаха претенции за друга дузпа, като това положение бе преразгледано чрез системата ВАР, а тя прецени, че македонците в ситуацията са играли по правилата и тогава двубоят продължи без 11-метров наказателен удар. Това обаче не се случи при втората ситуация след малко повече от четвърт час, когато видеоасистент-реферът се произнесе в полза на островитяните.

ВАР се намеси и при още един ключов момент от двубоя. Това се случи в 85-ата минута, когато Скот Маккена извърши нарушение и главният съдия Франсоа Льотексие прибегна до последния писък на технологиите, за да покаже директен червен картон на играча на шотландците, който напусна преждевременно, но съотборниците му удържаха преднината си на стадион "Тоше Проески" в остатъка от мача в Скопие.

В следващия кръг, който е последен от паузата за националните отбори, Швейцария ще приеме Северна Македония, докато Словения ще бъде гост на Шотландия. И двата мача са на 6 октомври (сряда) от 21:45 часа българско време.

СНИМКА: Scotland National Team// TWITTER

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