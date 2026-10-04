Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аржентина

Аржентина разпиля Буркина Фасо в куриозна контрола дни преди бенефиса на Меси

  • 4 окт 2026 | 06:50
  • 1593
  • 0
Аржентина разпиля Буркина Фасо в куриозна контрола дни преди бенефиса на Меси

Аржентина постигна категорична победа със 7:0 срещу Буркина Фасо в необичайна приятелска среща, белязана от сериозни организационни проблеми в лагера на гостите. Африканската селекция кацна в Буенос Айрес едва шест часа преди началния съдийски сигнал след 11-часов полет от Казабланка. Поради отказ на титулярния състав да пътува заради логистични и финансови разногласия, Буркина Фасо се принуди да излезе с младежката си формация до 23 години в двубой, превърнал се в истинско изпитание за тях.

Световните шампиони от Мондиал 2022 тотално доминираха на терена и се разписаха чрез Лаутаро Мартинес в 3-тата минута, автогол на Мумуни Диало в 8-ата, Джанлука Престиани в 12-ата, Нико Пас в 35-ата, Хулиан Алварес в 36-ата, Франко Мастантуоно в 57-ата и Джулиано Симеоне в 91-вата. „Гаучосите“ владееха инициативата през цялото време, докато съперникът им записа едва 25% владение на топката и нанесе само един точен удар за 90 минути.

Първият четвърт час беше особено труден за африканския тим, след като аржентинците реализираха дузпа в началото, последвана от автогол и попадение на Престиани. До почивката резултатът вече бе 5:0 след два бързи гола в рамките на шейсет секунди, отбелязани от Нико Пас и Хулиан Алварес.

През втората част селекционерът Лионел Скалони извърши масови ротации, сменяйки целия нападателен и полузащитен вал, както и вратаря. Шанс за официален дебют получиха Матиас Соуле, Томас Паласиос и Сантяго Кастро.

След категоричния успех Аржентина насочва вниманието си към бенефиса на Лео Меси. Звездата ще изиграе последния си мач за националния отбор в нощта срещу сряда европейско време срещу тима на Бенин на стадион „Монументал“ в аржентинската столица Буенос Айрес.

СНИМКА: Selección Argentina// TWITTER

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Гунарсон след класиката срещу България: Можеха да отбележат първи и тогава щеше да се промени срещата

Гунарсон след класиката срещу България: Можеха да отбележат първи и тогава щеше да се промени срещата

  • 4 окт 2026 | 03:12
  • 652
  • 0
Де ла Фуенте: Не сме доволни, имаше моменти, в които страдахме сериозно, това не е типично за нас

Де ла Фуенте: Не сме доволни, имаше моменти, в които страдахме сериозно, това не е типично за нас

  • 4 окт 2026 | 01:44
  • 1423
  • 1
Куче разсмя феновете на "Тоше Проески Арена" на фона на плачевната македонска игра

Куче разсмя феновете на "Тоше Проески Арена" на фона на плачевната македонска игра

  • 4 окт 2026 | 01:24
  • 1401
  • 1
Лош ден за Балканите в Лигата на нациите

Лош ден за Балканите в Лигата на нациите

  • 4 окт 2026 | 00:11
  • 20063
  • 2
Десетима "гайдари" писаха "двойка" на Северна Македония и я закотвиха на дъното

Десетима "гайдари" писаха "двойка" на Северна Македония и я закотвиха на дъното

  • 3 окт 2026 | 23:57
  • 2588
  • 3
Швейцария с три от три след обрат срещу Словения

Швейцария с три от три след обрат срещу Словения

  • 3 окт 2026 | 23:44
  • 2211
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарната есен за България продължава

Кошмарната есен за България продължава

  • 3 окт 2026 | 20:57
  • 99098
  • 981
Рибарски: Тежка загуба, головете, които получихме не отговарят на нивото ни

Рибарски: Тежка загуба, головете, които получихме не отговарят на нивото ни

  • 3 окт 2026 | 21:23
  • 16765
  • 91
Очаквайте на живо: Гран При на Япония в MotoGP

Очаквайте на живо: Гран При на Япония в MotoGP

  • 4 окт 2026 | 07:15
  • 609
  • 0
Англия се развихри в Риека и нанесе историческа загуба на Хърватия

Англия се развихри в Риека и нанесе историческа загуба на Хърватия

  • 3 окт 2026 | 20:52
  • 40736
  • 73
Испания намали темпото, но продължи с победите

Испания намали темпото, но продължи с победите

  • 3 окт 2026 | 23:39
  • 21588
  • 13
Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

  • 4 окт 2026 | 07:20
  • 510
  • 0