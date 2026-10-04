Аржентина разпиля Буркина Фасо в куриозна контрола дни преди бенефиса на Меси

Аржентина постигна категорична победа със 7:0 срещу Буркина Фасо в необичайна приятелска среща, белязана от сериозни организационни проблеми в лагера на гостите. Африканската селекция кацна в Буенос Айрес едва шест часа преди началния съдийски сигнал след 11-часов полет от Казабланка. Поради отказ на титулярния състав да пътува заради логистични и финансови разногласия, Буркина Фасо се принуди да излезе с младежката си формация до 23 години в двубой, превърнал се в истинско изпитание за тях.

#SelecciónMayor

🗓 Amistoso Internacional



⚽️ #Argentina 🇦🇷 7 (Lautaro Martínez, Diallo -e/c-, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone)🆚 Burkina Faso 🇧🇫 0



⏱️Final del partido



📍 Estadio Monumental pic.twitter.com/tlgs6ENpWa — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 4, 2026

Световните шампиони от Мондиал 2022 тотално доминираха на терена и се разписаха чрез Лаутаро Мартинес в 3-тата минута, автогол на Мумуни Диало в 8-ата, Джанлука Престиани в 12-ата, Нико Пас в 35-ата, Хулиан Алварес в 36-ата, Франко Мастантуоно в 57-ата и Джулиано Симеоне в 91-вата. „Гаучосите“ владееха инициативата през цялото време, докато съперникът им записа едва 25% владение на топката и нанесе само един точен удар за 90 минути.

Първият четвърт час беше особено труден за африканския тим, след като аржентинците реализираха дузпа в началото, последвана от автогол и попадение на Престиани. До почивката резултатът вече бе 5:0 след два бързи гола в рамките на шейсет секунди, отбелязани от Нико Пас и Хулиан Алварес.

През втората част селекционерът Лионел Скалони извърши масови ротации, сменяйки целия нападателен и полузащитен вал, както и вратаря. Шанс за официален дебют получиха Матиас Соуле, Томас Паласиос и Сантяго Кастро.

След категоричния успех Аржентина насочва вниманието си към бенефиса на Лео Меси. Звездата ще изиграе последния си мач за националния отбор в нощта срещу сряда европейско време срещу тима на Бенин на стадион „Монументал“ в аржентинската столица Буенос Айрес.

Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/7VVV2doDZP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 31, 2026

СНИМКА: Selección Argentina// TWITTER

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