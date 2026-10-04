САЩ се разправи с Мексико в контрола

Националният отбор на САЩ победи с убедителното 3:0 Мексико в контролна среща, която се игра в Глендейл, щата Аризона.

Новата звезда на американския отбор Джулиан Хол зададе тон за успеха на домакините с попадение в 28-ата минута. За 18-годишния нападател на Ню Йорк Ред Булс това бе трети гол с националната фланелка в три мача. Американците удвоиха аванса си в 62-рата минута чрез 17-годишния Кавън Съливан, който се разписа с техничен прехвърлящ удар от границата на наказателното поле. Пет минути след това проблемите за гостите от Мексико се задълбочиха още, след като Матео Чавес бе изгонен от игра с директен червен картон. С човек повече играчите на Маурисио Почетино стигнаха и до трети гол, който бе отбелязан от Малик Тилман в 84-тата минута.

THREE GAMES. THREE GOALS. JULIAN HALL. #USMNT x @VW https://t.co/IPGeTrZ7wR — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) October 4, 2026

CAVAN SULLIVAN PICKS HIS POCKET AND SENDS IT IN FROM WAYYYYYY DOWNTOWN! #USMNT x @VW https://t.co/tTiumwSPsS — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) October 4, 2026

SEND IT IN MALIK! #USMNT x @VW https://t.co/ZY509eqKSr — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) October 4, 2026

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Снимки: Gettyimages