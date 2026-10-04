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Ибрахимович чукна 45 и си подари луксозно Ферари

  • 4 окт 2026 | 07:44
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Ибрахимович чукна 45 и си подари луксозно Ферари

Златан Ибрахимович навърши 45 години във вчерашния 3 октомври (събота). За да отбележи повода, бившият нападател не спести средства и се зарадва с луксозен подарък: Ферари Ф80 – един от едва 799-те модела, произведени от италианската марка.

Съветникът на Милан, където Ибра се пенсионира през пролетта на 2022 година, показа новата си покупка в социалните мрежи с кратко послание: „Честит рожден ден на Златан.“

Златан е известен със страстта си към подобни суперавтомобили, а цената на това Ферари Ф80 не представляваше проблем за шведа, който плати 3,6 милиона евро за него.

Автомобилът разполага с В6 двигател и 1200 конски сили според Ферари. Ускорението от 0 до 200 км/ч отнема едва 5,75 секунди. Архитектурата на двигателя е вдъхновена от Ферари 499П, спечелило „24-те часа на Льо Ман“ през 2023 и 2024 година.

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