Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Швейцария

Швейцария с три от три след обрат срещу Словения

  • 3 окт 2026 | 23:39
  • 188
  • 0
Швейцария с три от три след обрат срещу Словения

Отборът на Швейцария остана със стопроцентов актив на върха в група 1 на Лига "В" в турнира Лига на нациите след домакински успех с 2:1 над тима на Словения в среща от третия кръг на груповата фаза. Попаденията за "кръстоносците" паднаха след автогол на Ерик Янжа (11') и точен изстрел на Дан Ндой (38'), докато за словенците се разписа Жан Випотник (2').

Само 120 секунди след първия съдийски сигнал гостите нанесоха болезнен удар по селекцията на Мурат Якин, след като Жан Випотник откри резултата. В началото останаха съмнения за нередности около попадението и последва преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР, която потвърди редовността на гола и главният съдия Иван Кружляк от Чехия посочи центъра.

Само осем минути по-късно обаче словенците сами пропиляха аванса си, тъй като Ерик Янжа си вкара автогол.

Това вдъхнови "кръстоносците", които опитаха да осъществят пълен обрат, докато съперникът им бранеше равенството яростно, което коства на гостите цели три жълти картона в разстояние на едва шест минути.

Това обаче не попречи на Дан Ндой да изведе напред домакините малко преди почивката.

След почивката нови голове не паднаха, като още един играч на гостите в лицето на Ерик Янжа бе оцветен в "жълто".

В следващия кръг, който е последен от паузата за националните отбори Швейцария ще приеме Северна Македония, докато Словения ще бъде гост на Шотландия. И двата мача са на 6 октомври (сряда) от 21:45 часа българско време.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Лош ден за Балканите в Лигата на нациите

Лош ден за Балканите в Лигата на нациите

  • 3 окт 2026 | 23:44
  • 16168
  • 0
Испания намали темпото, но продължи с победите

Испания намали темпото, но продължи с победите

  • 3 окт 2026 | 23:39
  • 8809
  • 8
Беларус с първа победа в Лигата на нациите, Макс Ебонг се разписа

Беларус с първа победа в Лигата на нациите, Макс Ебонг се разписа

  • 3 окт 2026 | 21:12
  • 2068
  • 0
Естония взе първа победа в нашата група и разбърка класирането

Естония взе първа победа в нашата група и разбърка класирането

  • 3 окт 2026 | 21:01
  • 1784
  • 1
Англия се развихри в Риека и нанесе историческа загуба на Хърватия

Англия се развихри в Риека и нанесе историческа загуба на Хърватия

  • 3 окт 2026 | 20:52
  • 30236
  • 67
Клоп обясни какво го радва след завръщането на пейката и обяви двама титуляри за Германия

Клоп обясни какво го радва след завръщането на пейката и обяви двама титуляри за Германия

  • 3 окт 2026 | 20:36
  • 4843
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарната есен за България продължава

Кошмарната есен за България продължава

  • 3 окт 2026 | 20:52
  • 88671
  • 899
Рибарски: Тежка загуба, головете, които получихме не отговарят на нивото ни

Рибарски: Тежка загуба, головете, които получихме не отговарят на нивото ни

  • 3 окт 2026 | 21:23
  • 10675
  • 69
Англия се развихри в Риека и нанесе историческа загуба на Хърватия

Англия се развихри в Риека и нанесе историческа загуба на Хърватия

  • 3 окт 2026 | 20:52
  • 30236
  • 67
Испания намали темпото, но продължи с победите

Испания намали темпото, но продължи с победите

  • 3 окт 2026 | 23:39
  • 8809
  • 8
Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

  • 3 окт 2026 | 18:05
  • 16611
  • 16
Джанлоренцо Бленджини и Милано тръгнаха с ударна победа в Италия

Джанлоренцо Бленджини и Милано тръгнаха с ударна победа в Италия

  • 3 окт 2026 | 23:25
  • 708
  • 0