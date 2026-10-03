Отборът на Швейцария остана със стопроцентов актив на върха в група 1 на Лига "В" в турнира Лига на нациите след домакински успех с 2:1 над тима на Словения в среща от третия кръг на груповата фаза. Попаденията за "кръстоносците" паднаха след автогол на Ерик Янжа (11') и точен изстрел на Дан Ндой (38'), докато за словенците се разписа Жан Випотник (2').
Само 120 секунди след първия съдийски сигнал гостите нанесоха болезнен удар по селекцията на Мурат Якин, след като Жан Випотник откри резултата. В началото останаха съмнения за нередности около попадението и последва преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР, която потвърди редовността на гола и главният съдия Иван Кружляк от Чехия посочи центъра.
Само осем минути по-късно обаче словенците сами пропиляха аванса си, тъй като Ерик Янжа си вкара автогол.
Това вдъхнови "кръстоносците", които опитаха да осъществят пълен обрат, докато съперникът им бранеше равенството яростно, което коства на гостите цели три жълти картона в разстояние на едва шест минути.
Това обаче не попречи на Дан Ндой да изведе напред домакините малко преди почивката.
След почивката нови голове не паднаха, като още един играч на гостите в лицето на Ерик Янжа бе оцветен в "жълто".
В следващия кръг, който е последен от паузата за националните отбори Швейцария ще приеме Северна Македония, докато Словения ще бъде гост на Шотландия. И двата мача са на 6 октомври (сряда) от 21:45 часа българско време.
Швейцария с три от три след обрат срещу Словения
Отборът на Швейцария остана със стопроцентов актив на върха в група 1 на Лига "В" в турнира Лига на нациите след домакински успех с 2:1 над тима на Словения в среща от третия кръг на груповата фаза. Попаденията за "кръстоносците" паднаха след автогол на Ерик Янжа (11') и точен изстрел на Дан Ндой (38'), докато за словенците се разписа Жан Випотник (2').