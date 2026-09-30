Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Евгени Иванов: Това е предизвикателство със стратегически цели

  • 30 сеп 2026 | 15:44
  • 385
  • 0

Новият спортен директор на ВК Левски Евгени Иванов обясни целите, които сините имат пред себе си и коментира поемането на ключова роля в синия клуб.

„Мен предизвикателствата никога не са ме плашили. Аз ги обичам, а Левски е най-голямото ми предизвикателство. Това е така, защото историята на клуба в последните десет години е много сериозна и присъствието ми тук е много ангажиращо. Надявам се да помогна на Левски да се развива в посоката, която е поел. В този клуб се гледа дългосрочно напред във времето, тъй като целите, които са заложени не могат да бъдат изпълнение за година или за две. Трябва може би десетилетие. Целта не се е променила – искаме Левски да бъде най-важния фактор в детско – юношеското направление в България, да има една устойчивост и да се превърна в емблема във волейболните среди“, заяви Иванов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Драган Нешич: Всички трябва да работим за развитие на женското направление

Драган Нешич: Всички трябва да работим за развитие на женското направление

  • 30 сеп 2026 | 15:06
  • 591
  • 1
Николай Желязков: Не изглеждаме така, както аз искам

Николай Желязков: Не изглеждаме така, както аз искам

  • 30 сеп 2026 | 14:33
  • 980
  • 0
ВК Левски с големи амбиции във всички направления

ВК Левски с големи амбиции във всички направления

  • 30 сеп 2026 | 13:08
  • 831
  • 0
В Италия се изумиха от липсата на Томаш Форнал в Идеалния отбор на Евроволей 2026

В Италия се изумиха от липсата на Томаш Форнал в Идеалния отбор на Евроволей 2026

  • 29 сеп 2026 | 18:14
  • 2056
  • 1
Вилфредо Леон след поредния триумф на Евроволей: Искам да постигна възможно най-много

Вилфредо Леон след поредния триумф на Евроволей: Искам да постигна възможно най-много

  • 29 сеп 2026 | 17:35
  • 712
  • 0
Металург (Перник) ще е домакин на предсезонен турнир този уикенд

Металург (Перник) ще е домакин на предсезонен турнир този уикенд

  • 29 сеп 2026 | 16:16
  • 1029
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
  • 99754
  • 246
Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

  • 30 сеп 2026 | 13:51
  • 10213
  • 26
Официално! Атанас Рибарски пое националите

Официално! Атанас Рибарски пое националите

  • 30 сеп 2026 | 14:14
  • 9000
  • 41
Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

  • 30 сеп 2026 | 09:28
  • 32692
  • 15
МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 08:50
  • 47423
  • 26
България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

  • 30 сеп 2026 | 08:00
  • 14589
  • 6