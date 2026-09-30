Евгени Иванов: Това е предизвикателство със стратегически цели

Новият спортен директор на ВК Левски Евгени Иванов обясни целите, които сините имат пред себе си и коментира поемането на ключова роля в синия клуб.

„Мен предизвикателствата никога не са ме плашили. Аз ги обичам, а Левски е най-голямото ми предизвикателство. Това е така, защото историята на клуба в последните десет години е много сериозна и присъствието ми тук е много ангажиращо. Надявам се да помогна на Левски да се развива в посоката, която е поел. В този клуб се гледа дългосрочно напред във времето, тъй като целите, които са заложени не могат да бъдат изпълнение за година или за две. Трябва може би десетилетие. Целта не се е променила – искаме Левски да бъде най-важния фактор в детско – юношеското направление в България, да има една устойчивост и да се превърна в емблема във волейболните среди“, заяви Иванов.

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