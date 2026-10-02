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Локомотив (Новосибирск) загуби от Зенит в Казан, но се класира за F4 на Купата на легендите

  • 2 окт 2026 | 14:01
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Локомотив (Новосибирск) загуби от Зенит в Казан, но се класира за F4 на Купата на легендите

Отборът на Локомотив (Новосибирск), който е воден от Пламен Константинов, допусна първа загуби в груповата фаза на турнира за Купата на легендите.

Локомотив отстъпи на Зенит (Казан) с 1:3 (25:20, 24:26, 21:25, 18:25) на турнира в Казан в мач от Група Б.

Въпреки това Локомотив и Зенит се класираха за “Финалната четворка”, която ще се проведе в Москва от 10 до 11 октомври.

Локомотив продължава да играе без аржентинския си разпределител Лучано Де Чеко, който все още ангажименти с националния отбор на Аржентина.

Роденият в Ботевград Александър Костадинов бе най-резултатен за Локомотив с 15 точки (2 аса, 1 блок, 52% ефективност в атака, 11% перфектно и 29% позитивно посрещане - +9).

Влезлият като резерва Иля Казаченков добави още 10 точки.

Зенит стигна до успеха, след като младият диагонал Михаил Хлякин изигра феноменален двубой и заби 24 точки (2 аса, 81% ефективност в атака - +18).

Белоруският национал Владислав Давискиба добави 15 точки (2 блока).

Михаил Ладински записа 14 точки.

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