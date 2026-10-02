За трета година Плевен организира турнир на приятелството на името на Стефка Великова

Плевенската зала „Спартак” ще е домакин за трета поредна година на волейболния турнир на приятелството “Стефка Великова”. Инициативата е на 3 и 4 октомври и се организира от Община Плевен съвместно с ВК „Олимпиец“. Събитието е в памет на треньорката и президент на волейболния клуб Стефка Великова и играчите на отбора Симеон Симеонов и Калоян Минков, които загубиха живота си при тежка автомобилна катастрофа на пътя Плевен - Ловеч на 11 ноември 2023 година.

В турнира, който е за момичета, родени след 01.01.2010 г., ще се включат отборите на Спортен клуб по волейбол „Олимпиец“ - гр. Плевен, Волейболен клуб „Спартак 1996“ - гр. Плевен, Волейболен клуб „Марица“ - гр. Пловдив и ОК „Хайдук Велко“ - Неготин, Сърбия.

Програма:

3 октомври 2026 г., събота

16.00 часа: „Олимпиец“ - „Хайдук Велко“ - Неготин

17.15 часа – официално откриване на турнира

17.30 часа - „Спартак 1996“ - “Марица“ - Пловдив

4 октомври 2026 г., неделя

Мач за III и IV място - 10.00 часа - загубилият Мач 1 ще играе срещу загубилия Мач 2

Мач за I и II място - 11.30 часа - победителят от Мач 1 ще играе срещу победителя от Мач 2

На победителя в турнира ще бъде връчена Купа „Стефка Великова“. Анкета, попълнена от треньорите на отборите, ще определи и двете индивидуални награди за феърплей и за спортсменство.

„Нека заедно почетем паметта на Стефка Великова, Калоян Минков и Симеон Симеонов и запазим живи духа на приятелството и любовта към волейбола“, се обръщат от ВК „Олимпиец“.

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