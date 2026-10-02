Егор Кречетов за прякора Де Кречет и пропуснатата победа срещу Зенит от 24:20

Разпределителят на волейболния Локомотив Егор Кречетов направи равносметка за драматично изпуснатата втора част в двубоя срещу Зенит Казан от груповата фаза на Купата на легендите. Волейболистът коментира и любопитния си прякор, както и очакванията си от съвместната работа със звездното ново попълнение на тима Лучано де Чеко.

Локомотив имаше солиден аванс от 24:20 във втория гейм, но допусна пълен обрат до 24:26. Кречетов призна, че психологическото предимство на съперника е изиграло ключова роля в критичния момент.

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„Загубихме шест поредни точки и не мога да си обясня как точно се случи. До последно се надявахме съперникът да сбърка на сервис, но Михаил Хлякин се справи безупречно и направи страхотен мач. Както казва нашият треньор, срещу нас е отбор от класата на Казан, при това играещ на собствен терен. За съжаление, в този двубой всичко се реши от психологията“, сподели разпределителят пред „БО Спорт“.

Въпреки поражението, волейболистът оцени положително представянето на отбора в турнира след колебливия старт на Спартакиадата по-рано през сезона. По думите му тимът е използвал времето между двете надпревари за усилени тренировки и резултатите вече са видими.

Кречетов не пропусна да се пошегува и с прякора си „Де Кречет“, даден му от феновете, който става още по-актуален след привличането на аржентинския разпределител Лучано де Чеко.

„Тази закачка тръгна отдавна, а сега се получава интересно съвпадение, че ще играем в един отбор с Де Чеко. В съблекалнята постоянно се шегуваме с това и чувам прякора си абсолютно всеки ден, но го приемам с усмивка“, сподели с настроение руснакът.

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Относно съвместната си работа с аржентинската звезда, Кречетов подчерта, че няма търпение да се учи от неговия огромен опит:

„Очаквам с голямо нетърпение пристигането му. Вероятно ще имаме известна езикова бариера, но се надявам съотборниците ни да помагат в комуникацията. Де Чеко е изключително опитен играч, спечелил почти всичко във волейбола. Искам да попия максимално много от неговите знания и умения, за да мога да продължа да се развивам като състезател.“

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