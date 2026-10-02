Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Егор Кречетов за прякора Де Кречет и пропуснатата победа срещу Зенит от 24:20

  • 2 окт 2026 | 14:30
  • 334
  • 0
Егор Кречетов за прякора Де Кречет и пропуснатата победа срещу Зенит от 24:20

Разпределителят на волейболния Локомотив Егор Кречетов направи равносметка за драматично изпуснатата втора част в двубоя срещу Зенит Казан от груповата фаза на Купата на легендите. Волейболистът коментира и любопитния си прякор, както и очакванията си от съвместната работа със звездното ново попълнение на тима Лучано де Чеко.

Локомотив имаше солиден аванс от 24:20 във втория гейм, но допусна пълен обрат до 24:26. Кречетов призна, че психологическото предимство на съперника е изиграло ключова роля в критичния момент.

Локомотив (Новосибирск) загуби от Зенит в Казан, но се класира за F4 на Купата на легендите
Локомотив (Новосибирск) загуби от Зенит в Казан, но се класира за F4 на Купата на легендите

„Загубихме шест поредни точки и не мога да си обясня как точно се случи. До последно се надявахме съперникът да сбърка на сервис, но Михаил Хлякин се справи безупречно и направи страхотен мач. Както казва нашият треньор, срещу нас е отбор от класата на Казан, при това играещ на собствен терен. За съжаление, в този двубой всичко се реши от психологията“, сподели разпределителят пред „БО Спорт“.

Въпреки поражението, волейболистът оцени положително представянето на отбора в турнира след колебливия старт на Спартакиадата по-рано през сезона. По думите му тимът е използвал времето между двете надпревари за усилени тренировки и резултатите вече са видими.

Кречетов не пропусна да се пошегува и с прякора си „Де Кречет“, даден му от феновете, който става още по-актуален след привличането на аржентинския разпределител Лучано де Чеко.

„Тази закачка тръгна отдавна, а сега се получава интересно съвпадение, че ще играем в един отбор с Де Чеко. В съблекалнята постоянно се шегуваме с това и чувам прякора си абсолютно всеки ден, но го приемам с усмивка“, сподели с настроение руснакът.

Лучано де Чеко е новото попълнение на Локомотив (Новосибирск), сменя Мони Николов
Лучано де Чеко е новото попълнение на Локомотив (Новосибирск), сменя Мони Николов

Относно съвместната си работа с аржентинската звезда, Кречетов подчерта, че няма търпение да се учи от неговия огромен опит:

„Очаквам с голямо нетърпение пристигането му. Вероятно ще имаме известна езикова бариера, но се надявам съотборниците ни да помагат в комуникацията. Де Чеко е изключително опитен играч, спечелил почти всичко във волейбола. Искам да попия максимално много от неговите знания и умения, за да мога да продължа да се развивам като състезател.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Берое загуби от сръбския Войводина в мач от волейболния турнир за „Купа Стара Загора“

Берое загуби от сръбския Войводина в мач от волейболния турнир за „Купа Стара Загора“

  • 1 окт 2026 | 21:34
  • 1594
  • 0
Владимир Николов претърпя пътен инцидент в столицата

Владимир Николов претърпя пътен инцидент в столицата

  • 1 окт 2026 | 21:19
  • 12705
  • 9
Нефтохимик започна с победа срещу ЦСКА участието си за Купа "Стара Загора"

Нефтохимик започна с победа срещу ЦСКА участието си за Купа "Стара Загора"

  • 1 окт 2026 | 18:59
  • 1265
  • 0
CEV допуска официално Русия на европейска сцена

CEV допуска официално Русия на европейска сцена

  • 1 окт 2026 | 18:13
  • 1946
  • 6
Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов стана баща!

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов стана баща!

  • 1 окт 2026 | 15:14
  • 6694
  • 5
Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) ще защитават Купата на Полша в Краков

Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) ще защитават Купата на Полша в Краков

  • 1 окт 2026 | 13:42
  • 914
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

  • 2 окт 2026 | 12:13
  • 10414
  • 29
"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

  • 2 окт 2026 | 11:38
  • 7926
  • 35
"Лъвовете" кацнаха в дъждовен Рейкявик

"Лъвовете" кацнаха в дъждовен Рейкявик

  • 2 окт 2026 | 14:25
  • 2150
  • 13
Бразилец застава начело на националния ни отбор?

Бразилец застава начело на националния ни отбор?

  • 2 окт 2026 | 07:35
  • 29488
  • 57
Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

  • 2 окт 2026 | 10:02
  • 18068
  • 41
Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

  • 2 окт 2026 | 08:32
  • 7410
  • 0