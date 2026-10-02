Пламен Константинов: Пълно завръщане на руските клубове, или нищо!

След края на Европейското първенство през 2026 година Европейската конфедерация по волейбол (CEV) даде зелена светлина за завръщането на руските национални отбори в състезанията под своя егида. Решението дойде близо 3 месеца след като санкциите бяха вдигнати от Международния олимпийски комитет и Международната федерация по волейбол (FIVB), което официално отвори пътя на Русия към шампионата на Стария континент през 2028 година.

В официалната позиция на CEV обаче клубните надпревари въобще не бяха споменати. Въпреки това президентът на Полската федерация по волейбол Себастиан Свидерски обяви важна вътрешна информация: руските клубове ще бъдат допуснати обратно в европейските клубни турнири от сезон 2027/28, но с условието да провеждат домакинските си срещи на неутрален терен.

Свидерски: CEV обмисля връщането на руските клубове в европейските турнири от сезон 2027/28

Водещите треньори на потенциалните участници в евротурнирите – Константин Брянский, Алексей Вербов и Пламен Константинов – коментираха евентуалното завръщане и перспективата за мачове на неутрална територия.

Огромни разходи и логистични капани при домакинствата зад граница

За разлика от световната сцена, завръщането на Русия в европейските клубни турнири остава значително по-сложно заради съществуващия геополитически блок от държави като Полша, Украйна и балтийските страни. Докато на световно ниво отборите могат да бъдат разминавани в груповите фази или да играят в неутрални азиатски дестинации, в Шампионската лига, Купата на CEV и Чалъндж къп на предизвикателството сблъсъците с отбори от тези държави са почти неизбежни.

Като компромисен вариант се обсъжда домакинство в градове като Белград или Истанбул, но подобна схема крие сериозни финансови и организационни тежести. Разходите за наем на зали, местен персонал и телевизионно излъчване ще трябва да се покриват в евро, а банковите преводи към европейски финансови институции остават сериозно затруднени.

„Като временен вариант за един сезон домакинството на неутрален терен е приемливо и бих се съгласил. Всички усещат липсата на големите европейски мачове, защото те са ключови за развитието на играчите и отборите. Важно е обаче тези срещи да се провеждат на безопасно място – Белград например е подходящ избор. Същевременно нашите права не бива да се ограничават по отношение на знамето и националните символи. Остава въпросът какво правим с гостуванията, плейофите, евентуалната Финална четворка и визовите процедури“, сподели старши треньорът на Динамо Константин Брянский.

Наставникът на Локомотив Новосибирск Пламен Константинов също изрази съмнения относно практическото реализиране на тази идея на фона на сгъстения цикъл в руското първенство.

„Да играеш само като гост е изключително тежко заради дългите полети, особено когато в шампионата на Русия се играе на всеки три дни. Разбирам стремежа проблемните отбори да бъдат разминати в групите, но какво се случва в елиминациите? Какво правим, ако Финалната четворка бъде спечелена от Полша, която традиционно организира турнирите безупречно?“, подчерта Пламен Константинов.

Визовите бариери пред руските клубове

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Практиката с домакинства на неутрален терен вече беше приложена в баскетбола, където израелските Макаби и Апоел трябваше да приемат съперниците си съответно в Белград и София заради съображения за сигурност. При руските волейболисти обаче основната пречка остава свободното придвижване из Европа.

Треньорът на Зенит Казан Алексей Вербов определя плановете за евротурнирите като твърде илюзорни на този етап, припомняйки трудностите, с които клубът се сблъсква дори при чисто медицински пътувания на състезатели:

„Струва ми се, че в момента говорим за виртуални сценарии. Не виждам как това би сработило в настоящата обстановка. Как ще играем в евротурнирите, след като нямаме достъп до почти никоя държава? За обикновена консултация на Иляс Куркаев със специалист в Испания ни бяха нужни цели пет месеца само за издаване на виза.“

Слуховете за евентуално завръщане на руските клубове в европейските турнири предизвикват все повече дискусии, но практическите предизвикателства пред този процес остават значителни. Треньорът Алексей Вербов подчерта сериозността на логистичните спънки, като посочи, че издаването само на една виза е отнело цели пет месеца, а при отборите става дума за цели делегации. Според него появата на подобни разговори е позитивен знак и носи оптимизъм, но към момента неяснотите продължават да преобладават над конкретните отговори.

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Въпреки несигурността, руските спортни власти вече са предвидили квоти в правилника за сезон 2026/27. Според него шампионът, вицешампионът и победителят от редовния сезон ще имат право на участие в Шампионската лига. Носителят на националната купа ще играе в Купата на ЕКВ, а следващият по ранг тим от първенството ще се включи в турнира „Чалъндж къп“.

Президентът на Общоруската федерация по волейбол Станислав Шевченко обяви, че темата за завръщането на клубните състави на континенталната сцена е приоритет в дневния ред и се очаква Европейската волейболна конфедерация (ЕКВ) скоро да внесе яснота относно сроковете и условията за това.

Решението остава в ръцете на Административния съвет на CEV.

Въпреки твърденията на функционера Свидерски, че въпросът е бил повдигнат по време на Генералната асамблея на CEV в Милано, от централата уточниха за медията „Матч ТВ“, че казусът не е фигурирал в официалния дневен ред. Темата е била обсъждана единствено в кулоарите, тъй като крайното решение е от компетентността на Административния съвет на федерацията.

Датата на следващия форум на този орган все още не е насрочена. Решението ще бъде взето с обикновено мнозинство от 18 членове, всеки от които разполага с един глас. В състава влизат президентът на централата Роко Сикирич от Хърватия, както и представители на Сърбия, Франция, Белгия, Португалия, Ирландия, Словакия, Словения, Швеция, Дания, Литва, Шотландия, България, Азербайджан, Северна Македония, Гибралтар, Чехия и Латвия.

Пламен Константинов: Без половинчати мерки и визов хаос

Българският специалист Пламен Константинов категорично се обяви против компромисни и частични решения за завръщането на руските тимове:

„Моето мнение е, че ако ги връщат, трябва да бъде пълноценно. Не може да те върнат в Лигата на нациите, но да те спрат за Световното първенство. Или да те допуснат в Европа, но без право да играеш у дома. Половинчатите мерки са излишни. Постоянно се повдига темата коя държава ще даде визи и коя не. Организаторът на дадено събитие е длъжен да осигури достъп за всички гости. Ако не е способен да го гарантира – да не организира състезанието“, категоричен е Пламен Константинов.

Константинов направи директна препратка към Световното първенство през 2027 година в Полша, където местните власти заявиха отказ да допуснат руския национален отбор. Според него предоставянето на право на избор на отделните държави ще доведе до пълен хаос, при който едни страни ще издават разрешителни, а други – не. Той допълни, че към момента ситуацията е твърде нестабилна, като използва познатия български военен израз: „Всяка заповед е предпоследна“.

Тежките визови процедури в Европейския съюз

Визовият въпрос се очертава като най-сериозната пречка. Въпреки че получаването на шенгенски визи за руски граждани все още е възможно, изискванията след 2022 година станаха значително по-тежки. През ноември 2025 година Европейската комисия затегна мерките, премахвайки издаването на многократни визи с дълъг срок на валидност.

В резултат на това всяко отделно пътуване на състезатели, треньори и делегации изисква подаване на ново заявление за краткосрочна виза и период на изчакване до 45 дни за проверка на документите. Тъй като всяка държава от Европейския съюз има свободата да прилага индивидуални и по-строги проверки, осигуряването на гарантиран достъп на руски волейболисти в цяла Европа остава под огромно съмнение, дори CEV да гласува за тяхното официално завръщане.

Алмаз Хаиров, "БО спорт"

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