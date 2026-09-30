Николай Желязков: Не изглеждаме така, както аз искам

Наставникът на мъжкия волейболен шампион Левски Николай Желязков разкри плановете пред тима преди началото на новия сезон.

„Към този момент това, което виждам от играта е далеч от желанието ми. Не сме там, където трябва да бъдем. Разбира се има обективни причини за всичко това, защото имаме много нови състезатели и състезатели, които досега не са имали водеща роля, а сега трябва да бъдат титуляри. Тренираме здраво и се надявам еволюцията в играта да е такава, че да сме в оптимално форма, точно когато е важно“, коментира Желязков. Колкото до конкретните цели, то за Желязков към днешна дата е най-важно да се подобри играта на отбора във всички компоненти. Според него е твърде рано да се говори за фаворити в родното първенство, но с присъствието на Соколов Дея дава много силна заявка, с амбиции е и състава на Берое.

„Антон Станчев е едно момче, което в последните години дори не игра основен разпределител. За него идването в Левски е много важна и отговорна стъпка. Фланелката на Левски тежи и това важи за него, като човек, който идва с идеята да бъде титулярен разпределител, но ни предстои много работа на него и на нас“, допълни Желязков коментара си за промяната на ключовия пост разпределител в Левски.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google