Вижте полуфиналите за Суперкупата на България

Повторение на финала за Суперкупата на България 2025 - между Левски София и Локомотив Авиа (Пловдив) ще видят волейболните фенове по време на полуфиналните срещи в надпреварата този сезон.

Другата двойка се формира от носителя на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас) и четвъртия в първенството ЦСКА.

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Двубоите ще се проведат на 17-18 октомври (събота-неделя) в зала "Левски София".

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