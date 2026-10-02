Радостин Стойчев: Талантът помага страшно, но никога не побеждава

Един от най-успешните български волейболни треньори говори за националния отбор, системата на игра, лидерството и уроците, които шампионите научават от загубите.

Защо едни отбори запазват самообладание в решаващите моменти, а други допускат грешки под напрежение?

В разговор с Анатоли Гьонов в подкаста VOLLEYCAST Радостин Стойчев насочва вниманието не само към таланта на състезателите, а и към подготовката, системата и отношението към всеки мач.

Радостин Стойчев категорично отхвърля тезата, че някои мачове могат да бъдат без значение. Според него състезателят трябва да излиза на терена с намерението да даде най-доброто от себе си — независимо от ситуацията в турнира.

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„Спортът е заменил войната. Значи ти излизаш на игрището и трябва да направиш всичко, което е възможно в този момент за теб, за твоите съотборници… да направиш всичко възможно да победиш.“

Като пример той разказва за ветерани, участвали в демонстративен мач. Въпреки повода и възрастта си, Рафа Паскуал останал със същия състезателен инстинкт.

„Той, щом влезе на квадрата, няма значение срещу кого играе. Той

е толкова компетитивен, че иска да победи на всичко.“

За Стойчев именно това отношение отличава шампиона: не смяташ дали си струва да се бориш — бориш се, защото си на терена.

Системата помага на отбора да се справи с напрежението

В разговора Стойчев не свежда резултатите до единични решения или до това кой играч е сгрешил. Той говори за система на игра, която трябва да е ясна за всички и да помага на отбора да реагира в различните ситуации.

„Система на игра, която лимитира грешките.“

По думите му важно е състезателите да знаят какво да правят след грешка, при серия от точки на съперника или когато мачът се променя. Когато тези решения са отработени, играчите могат да насочат усилията си към изпълнението, вместо да се колебаят кой трябва да поеме отговорност.Треньорът прави и разграничение между риск и действие, за което играчът няма необходимите умения. Рискът има смисъл, когато състезателят разполага с капацитета да изпълни трудното действие. Иначе, по думите му, това не е смелост, а вероятност за грешка.

Сервисът и грешките — важна част от анализа

Обсъждайки представянето на България, Стойчев посочва сервиса като един от основните проблеми. Той обръща внимание и на връзката между началния удар, посрещането и последващата атака: когато първите две действия не са достатъчно стабилни, отборът по-трудно контролира играта. В разговора той споделя и конкретни числа за допуснатите грешки, като сравнява представянето на България с това на водещите отбори. Основната му теза е, че грешките трябва да се разглеждат в контекста на цялостната игра, а не като отделни епизоди.

„Няма мач или отбор, срещу който дадеш 17 точки да можеш да очакваш победа.“

Стойчев подчертава, че анализът след мача трябва да търси причините: умора, разпределение на атаките, решенията на нападателите или други фактори. Не е достатъчно да се посочи резултатът — важно е да се разбере как се е стигнало до него.

Младите играчи имат потенциал, но той трябва да бъде развит

В разговора става дума и за младите български състезатели и високите очаквания към тях. Стойчев не поставя под съмнение таланта им, но предупреждава, че потенциалът сам по себе си не гарантира успех.

„Талантът никога не побеждава. Той помага страшно, но никога не побеждава.“

Според него талантът трябва да бъде насочен и подкрепен с работа, опит и ясни изисквания. На младите играчи им е необходимо време, но и правилна подготовка, за да се научат да действат уверено в решаващите моменти.Треньорът говори и за лидерството като способност да помагаш на целия отбор, а не просто да изпъкваш индивидуално.

„Лидерът като направи някакъв страхотен мач или като отбележи точка… се обръща и веднага отива да сподели тази точка с другите.“

Загубите остават, победите избледняват

Стойчев споделя, че помни загубите и ситуациите, в които отборът не е успял да затвори мач. Тези спомени, казва той, не са нещо, което трябва просто да бъде забравено — могат да се превърнат в урок за следващия път.

„Аз помня само загубите.“

Разказвайки за трудни финали и мачове от кариерата си, той описва колко болезнено е да се доближиш до победата и да я изпуснеш. Но според него значението на тези преживявания е в това как ще бъдат използвани: човек може да се откаже или да извлече от тях знание и мотивация.На въпроса кой мач има най-голямо значение, отговорът му е кратък:

„Следващия. Само следващия.“

Историята изгражда спортна култура

Стойчев смята, че запазването на спортната история е важно не само заради миналите успехи, а и заради примерите, които може да даде на следващите поколения.

„Историята учи, историята създава традиции, историята образова и възпитава.“

Той говори за необходимостта от архиви, стари кадри, снимки и разкази, които да съхраняват постиженията на волейбола. Според него, когато обществото познава историята си, то по-лесно разбира какво е постигнато и какво може да бъде надградено.

„Истинското празненство е с четирима души“

В края на разговора Стойчев разсъждава и за начина, по който шампионите преживяват победата. Според него най-дълбоката радост от успеха не е непременно пред огромна публика, а в тесен кръг — с хората, които знаят колко труд е бил вложен.

„Истинското празненство е с четирима човека.“

Разговорът на VOLLEYCAST с Радостин Стойчев е за волейбола, но и за принципи, които се простират отвъд спорта: отговорност, системна работа, уважение към историята и умението да продължиш след загуба.

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