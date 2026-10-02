Пламен Константинов след първата загуба за Купата на легендите: Полезно е понякога да паднеш

Старши треньорът на Локомотив Новосибирск Пламен Константинов коментира гостуването на Зенит Казан, в което неговият тим отстъпи с 1:3 гейма в мач от груповата фаза на Купата на легендите. Поражението сложи край на серията от четири поредни победи на сибирския тим от старта на надпреварата.

Локомотив (Новосибирск) загуби от Зенит в Казан, но се класира за F4 на Купата на легендите

Българският специалист подчерта, че отстъплението идва в подходящ момент, след като Локомотив вече е изпълнил основната си цел и си е осигурил продължаване напред: „Първата част наподобяваше представянето ни до момента, но след някои промени се получи напълно различен мач. Беше полезно да изпробвам и останалите състезатели в толкова сложен двубой срещу съперник като Казан. Има полза и от това да загубиш. Не бива да побеждаваш непрекъснато, защото в даден момент започваш да си мислиш, че морето ти е до колене. След като си свършихме задачата и излязохме от групата, е далеч по-добре това поражение да се случи сега.“

Константинов изрази съжаление за пропуснатия аванс във втория гейм, в който водеха с 24:20: „Разочароващо е. Трябва да търсим причините в нашето поле, тъй като имахме напълно реална възможност да поведем с 2:0 гейма. Случи се точно обратното. След този момент ние тръгнахме надолу, а Казан вдигна темпото. Всичко опря до психология, която не успяхме да обърнем обратно в наша полза. След първите две части съперникът игра значително по-силно от нас.“

Относно решението да замени Раджаб Шахбанмирзаев след силния му първи гейм, наставникът поясни, че е искал да даде възможност за изява на Казаченков срещу Зенит, докато Шахбанмирзаев вече е играл в по-голямата част от двубоите.

Егор Кречетов за прякора Де Кречет и пропуснатата победа срещу Зенит от 24:20

Константинов внесе яснота и за състоянието на Омар Курбанов, който пропусна втори пореден сблъсък: „Той изкълчи глезен непосредствено преди мача с Ленинградска област. За съжаление няма да играе в Казан, тъй като има оток и хематом. Надяваме се да успее да ни помогне в Москва.“

Специалистът анализира и представянето на диагонала на домакините Михаил Хлякин, който завърши с 81% успеваемост в нападение (22 от 27 точки): „Хлякин разполага с отлични физически качества и може да прави подобни мачове. Проблемът обаче бе и в нашата блокада – половината топки бяха негово постижение, но другата половина дойдоха от наши грешки при поставянето на ръцете. Допуснахме прекалено много директни отклонения на топката встрани, вместо да омекотяваме ударите нагоре. Това е сериозен проблем, върху който ще продължим да работим.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google