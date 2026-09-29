Алонсо иска Субименди за заместник на Енцо Фернандес

Челси планира да направи опит да привлече халфа на Арсенал Мартин Субименди през зимния трансферен прозорец, съобщава El Nacional. Лондонският клуб е готов да предложи 70 милиона евро за 27-годишния футболист. Субименди вече е дал принципното си съгласие за трансфера, но Челси тепърва трябва да постигне споразумение с Арсенал.
Испанецът е гласен за заместник на Енцо Фернандес, който в последния ден на летния трансферен прозорец напусна Челси в посока Манчестър Сити. Мениджърът на Челси Чаби Алонсо познава Субименди от времето си във втория отбор на Реал Сосиедад.
Испанският национал иска да напусне Арсенал тази зима поради липса на игрово време. През лятото испанските медии твърдяха, че интерес към него проявява и Реал Мадрид.
Субименди е с Арсенал от юли 2025 г., а договорът му с клуба е до лятото на 2030 г. През този сезон халфът има осем участия във всички състезания и една асистенция.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago