Алонсо иска Субименди за заместник на Енцо Фернандес

Челси планира да направи опит да привлече халфа на Арсенал Мартин Субименди през зимния трансферен прозорец, съобщава El Nacional. Лондонският клуб е готов да предложи 70 милиона евро за 27-годишния футболист. Субименди вече е дал принципното си съгласие за трансфера, но Челси тепърва трябва да постигне споразумение с Арсенал.

Испанецът е гласен за заместник на Енцо Фернандес, който в последния ден на летния трансферен прозорец напусна Челси в посока Манчестър Сити. Мениджърът на Челси Чаби Алонсо познава Субименди от времето си във втория отбор на Реал Сосиедад.

Испанският национал иска да напусне Арсенал тази зима поради липса на игрово време. През лятото испанските медии твърдяха, че интерес към него проявява и Реал Мадрид.

Субименди е с Арсенал от юли 2025 г., а договорът му с клуба е до лятото на 2030 г. През този сезон халфът има осем участия във всички състезания и една асистенция.

🚨 Chelsea are ready to launch a £60M bid for Arsenal midfielder Martín Zubimendi when the January window opens.



The 27-year-old has already given Xabi Alonso the green light, leaving Chelsea to negotiate a deal with Arsenal.



Zubimendi is looking to leave the Emirates this… pic.twitter.com/Gn60kojHix — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 29, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago