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Сър Алекс искал да събере Виейра и Кийн рамо до рамо, призна французинът

  • 29 сеп 2026 | 15:57
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Сър Алекс искал да събере Виейра и Кийн рамо до рамо, призна французинът

Легендата на Арсенал Патрик Виейра разкри, че сър Алекс Фъргюсън е водил разговори с него за сензационен трансфер в Манчестър Юнайтед. Бившият френски национал е бил желан лично от шотландския мениджър, който е виждал възможност да го постави в халфовата линия заедно с капитана на „червените дяволи“ Рой Кийн.

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Виейра разказа, че разговорите са се състояли по време на периода му в Арсенал и че интересът на Юнайтед е бил реален. Фъргюсън е искал да привлече полузащитника на „Олд Трафорд“, въпреки че по това време той вече е бил една от ключовите фигури в състава на Арсен Венгер. Идеята на шотландеца е била Виейра да си партнира с Кийн в центъра на терена – комбинация, която би събрала две от най-влиятелните фигури в английския футбол по онова време.

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Самият Фъргюсън публично потвърждаваше интереса си към Виейра още в началото на 2000-те, като признаваше, че е опитал да го привлече в Манчестър Юнайтед. Трансферът обаче така и не се осъществи, а Виейра остана в Арсенал и се превърна в един от символите на големия съперник на Юнайтед през ерата на ожесточеното съперничество между Фъргюсън и Арсен Венгер. По онова време Арсенал и Манчестър Юнайтед осъществиха няколко трансфера по между си въпреки голямото съперничество, а вероятно най-емблематична ще остане сделката за Робин ван Перси, който като капитан на "артилеристите" премина на "Олд Трафорд" и спечели титлата на Премиър лийг.

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Снимки: Gettyimages

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