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Сагата приключи: Джейлън Дърън най-накрая се разбра с Детройт

  • 2 окт 2026 | 09:47
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Сагата приключи: Джейлън Дърън най-накрая се разбра с Детройт

Центърът Джейлън Дюрън постигна съгласие с баскетболния Детройт Пистънс за петгодишен договор на стойност 200 милиона долара, съобщава ESPN.

След като беше ограничен свободен агент през лятото, 22-годишният американец преговаряше за завръщане в състава на "буталата" и по-рано през седмицата отхвърли същата оферта от страна на клуба от щата Мичиган.

Джейлън Дюрън отказа оферта от 200 милиона долара от Детройт Пистънс
Джейлън Дюрън отказа оферта от 200 милиона долара от Детройт Пистънс

С постигането на споразумението обаче, той слага край на сагата, продължила четири месеца и която дори не беше приключила с началото на тренировъчния лагер на отбора преди началото на сезона в Националната баскетболна асоциация (НБА).

В крайна сметка той се съгласи да приеме предложението за 200 млн. долара за четири години, вместо другия вариант да подпише едногодишен контракт на стойност 9,6 млн. Крайният срок за другото предложение беше преди полунощ в четвъртък, но с него той щеше да стане неограничен свободен агент през следващото лято, което щеше да бъде безпрецедентен случай за играч от неговия калибър.

Така преди първия си мач от предсезонната подготовка срещу Финикс Сънс в понеделник, Детройт си подсигури услугите на един от ключовите си играчи през последните сезони и който беше основна фигура за достигането на полуфиналите в Източната конференция през миналия сезон - най-доброто представяне на Пистънс през последните 18 години.

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