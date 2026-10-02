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Шест мача затварят третия кръг в Евролигата

  • 2 окт 2026 | 08:13
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Шест мача затварят третия кръг в Евролигата

На 2 октомври (петък) ще се изиграят шест мача от третия кръг на редовния сезон в баскетболната Евролига. Програмата за деня е разпределена в сравнително тесен часови диапазон, като първата среща започва в 20:00 часа българско време, а последната – в 21:30 часа. Sportal.bg ще ви предложи да проследите развитието им в реално време.

Програмната схема ще бъде открита със среща, която стартира в Истанбул, където от 20:00 часа Бешикташ приема Барселона.

Малко по-късно, от 20:45 часа, е двубоят между Фенербахче и Дубай Баскетбол, също в турския мегаполис.

Четвърт час по-късно стартират още две срещи. Във Франция АСВЕЛ Лион-Вилурбан е домакин на Валенсия в „Астробал“, а в Германия Байерн Мюнхен посреща Партизан.

В 21:15 часа започва мачът в Атина, където Панатинайкос приема Макаби Тел Авив в „ОАКА“.

Програмата за деня приключва в 21:30 часа с двубоя между Баскония и Олимпия Милано във „Фернандо Буеса Арена“ във Витория.

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