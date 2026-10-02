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Антирекорд и катастрофа в дефанзивен план за Реал Мадрид в "Арена София"

  • 2 окт 2026 | 00:25
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Реал Мадрид записа невиждан досега антирекорд в клубната си история, след като регистрира три поредни загуби на старта на сезона в Евролигата за кампания 2026/27. Испанският гранд отстъпи с 98:102 пред състава на Апоел Тел Авив в четвъртък вечерта в "Арена София" и остана с баланс от три поражения и нито един успех за първи път от създаването на модерния турнир.

Апоел подчини непримирим Реал Мадрид във вълнуващо шоу в "Арена София"!
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Преди това поражение мадридчани вече бяха загубили с драматичното 77:78 при гостуването си на Дубай и с 84:94 срещу Анадолу Ефес в Истанбул, което ги остави с баланс 0-2 за първи път от 2020 година насам. Неуспехът срещу тима от Тел Авив задълбочи кризата, като основният срив бе в дефанзивен план. Баскетболистите на Апоел реализираха цели 63 точки само през първите две четвърти. Според статистиката на "Опта Джери" това е второто най-високо точково изражение, инкасирано от Реал за едно полувреме в турнира, отстъпващо единствено на допуснатите 65 точки срещу Баскония през ноември 2017 година.

16 ЕВРОЛИГА/ Апоел Тел Авив 102:98 Реал Мадрид II

Проблемите за старши треньора Педро Мартинес в Евролигата се задълбочават въпреки отличното начало на сезона, когато спечели Суперкупата на Евролигата след дебютните си мачове начело на тима. Това отличие бе дало ранен оптимизъм след нулевия предишен сезон под ръководството на Серджо Скариоло. Сега испанският шампион ще търси задължителна първа победа пред собствена публика, като в следващия кръг в Мадрид гостува съставът на Партизан.

15 ЕВРОЛИГА/ Апоел Тел Авив 102:98 Реал Мадрид I
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Снимки: Sportal.bg

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