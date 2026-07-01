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  3. Тити Папазов с опит за закачка с "армейците": Интересуваше ме гостуването в…да не объркам името, в залата на ЦСКА

Тити Папазов с опит за закачка с "армейците": Интересуваше ме гостуването в…да не объркам името, в залата на ЦСКА

  • 1 юли 2026 | 15:31
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Президентът на Левски Константин Папазов говори пред медиите след провеждането на жребия за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига, като още в началото опита да се пошегува с вечния съперник ЦСКА.

“Интересуваше ме гостуването в…да не объркам името…в на ЦСКА залата. 12 декември, заповядайте.”

Той коментира увеличаването на броя на отборите в Sesame НБЛ.

“Добре е за българските баскетболисти. Много млади момчета, може би малко незаслужено ще влязат да играят. Дано да е за добро. Аз казвам, че и трите нови отбора, които се появяват ще бъдат положително за българския баскетбол. Със сигурност трябва да сме обективни, много класни млади баскетболисти заминаха за Америка, което има своята добра страна, най-вече за тяхното израстване, в което не се съмнявам, защото отиват доста млади. Това ще помогне освен с това, че ще тренират може би с едни от най-добрите треньори в света и при най-добрите условия. Те ще се развият според мен и с това отиване самички далеч от своите родители в тази ранна възраст. За България специално, на 20-21-годишна възраст ги броим още за млади много, ще бъде много полезно за тяхното ментално израстване. Това естествено се отразява автоматически на класата. Ще има големи полюси в първенството, но това е единственият минус от това, което виждам, от това, че отборите ще станат 14. Важно е след огромни ремонти и усилия, които положи Община Ямбол, отново там да се запали искрата, защото там винаги баскетболът е бил с традиции.”

Цялото интервю с Тити Папазов, който направи сериозен анализ на отборите, вижте в нашето видео!

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Снимки: Борислав Цветанов

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