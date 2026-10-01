Интригуващи битки за начало на третия кръг на Евролигата

С четири мача започва тази вечер третият кръг от редовния сезон на Евролигата. В най-ранния двубой Апоел Тел Авив приема испанския гранд Реал Мадрид от 19:00 часа в "Арена София".

В 21:00 часа Цървена звезда посреща в Белград Анадолу Ефес с надеждата да постигне първата си победа за сезона.

В 21:30 часа Олимпиакос с Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър гостува на Виртус Болоня, а четвърт час по-късно Париж приема във френската столица Жалгирис.

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