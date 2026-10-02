Майк Джеймс проговори след контузията в Белград

Американският баскетболист Майк Джеймс получи тежка травма в срещата от третия кръг на Евролигата между Цървена звезда Меридианбет и Ефес, спечелена от сърбите със 77:72. След мача звездата на турския тим направи първи коментар в социалните мрежи.

Звезда сложи край на мъките в Евролигата и стигна до първа победа този сезон

В средата на третата четвърт Джеймс получи тежка травма, заради която се наложи да напусне паркета на носилка.

След края на мача Джеймс изпрати кратко послание чрез стори в Instagram.

Нелеп кошмар изнесе на носилка Майк Джеймс от мача в "Београдска Арена"

Е... по дяволите. Пълна глупост, ма**а му!!!! Благодаря на всички, които ме подкрепиха. Оценявам ви от сърце. Майк Джеймс

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google