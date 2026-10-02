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Берое загуби за втори път от Бакси Ферол и се прости с ЕвроКъп

  • 2 окт 2026 | 00:07
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Берое загуби за втори път от Бакси Ферол и се прости с ЕвроКъп

Берое Стара Загора отстъпи пред испанския Бакси Ферол с 58:85 (17:23, 13:19, 17:21, 11:22) като гост във втория двубой от квалификационния сблъсък между двата тима за участие в редовния сезон на турнира ЕвроКъп при жените.

В първата среща в България Берое също загуби - с 61:76, с което испанският състав продължава напред в надпреварата.

Домакините от Бакси Ферол водеха от началото до края, демонстрираха по-ефективна стрелба и имаха превъзходство в борбата под коша, записвайки 51 срещу 39 за тима от Стара Загора. Те направиха почти двойно по-малко грешки и овладяха изцяло контрола върху срещата в средата на втората четвърт, Берое изоставаше с 30:42 на почивката, а след 30 минути игра резултатът бе 63:47 в полза на испанския състав. В последния период пасивът на старозагорки достигна 29 точки, а домакините спокойно доиграха мача.

Най-резултатна за българския отбор беше Деана Стояновска с 30 точки, 1 борба и 3 асистенции, докато Александра Катанич се отчете с 12 точки, 8 борби и 7 асистенции.

За Баски Ферол Катерина Галичкова завърши с 15 точки и 3 борби, а Каролина Шотолова се отличи с 14 точки, 5 борби и 6 асистенции.

Сега за Берое предстои старт на сезон 2026/2027 в българското първенство при жените с домакинство срещу Локомотив Пловдив на 4 октомври, а на 14 октомври започва и участието си в Адриатическата лига с гостуване на сръбския Партизан.

В редовния сезон на турнира ЕвроКъп все пак ще има българско участие, тъй като шампионът на страната Монтана 2003 получи директно място в основната фаза и ще бъде част от Група "К" в компанията на германския Келтерн, чешкия Острава и испанския Жирона.

Снимка: Баскетболен клуб "Берое"/Фейсбук

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