Тити Папазов пред Sportal.bg - за европейските мечти на Левски, Вуцов и смяната на клубните пристрастия

Слушай на живо: Левски - АЕК

Президентът на баскетболния Левски Константин Папазов беше гост в студиото на Sportal.bg, където говори по доста "горещи" теми, а именно участието на футболните Левски и ЦСКА на европейската сцена. Той не спести нищо пред нашата камера, като говори за сблъсъка между "сините" и АЕК в плейофите на Шампионска лига, отсъствието на Светослав Вуцов от националния отбор и предстоящите мачове на ЦСКА и ОФИ в плейофа на Лига Европа. Тити разкри и как от фен на ЦСКА е станал фен на Левски.

- Какви са очакванията ти за мача между Левски и АЕК? Уникална атмосфера се очаква на “Герена”, билетите се продават като топъл хляб, еуфорията е голяма, а има и още един български акцент - присъствието на Мартин Георгиев в гръцкия тим…

⁃ Това е чудесно. Мартин е младо момче, перспективно, поредният трансферен удар на Венци Стефанов. Не можем да му оспорим контактите и качествата на бате Венци, както всички го знаят. доколкото знам Мартин няма да бъде в състава, но той е професионалист и ако играе няма място за сантименти. Да, много бързо минаха дните от сблъсъка с Борац (Баня Лука), когато беше първото участие и първото стъпало за Левски. Така много набързо и с много успешни игри Левски стигна до там, където най-вероятно Хулио Веласкес е мечтал, играчите и вероятно Наско, всички които обичат Левски, но наистина Левски, ако има някакви предимства те са основно от гледна точка на психологията. Мач за 25 милиона и странното в според мен, че за отбора на АЕК, който е много по-богат, тези 25 милиона са много по-важни, отколкото за нас, независимо, че на нас биха ни свършили повече работа. Чисто и просто при единия отбор, със сигурност влагам пристрастия, шансовете са изравнени, поне така ние искаме да бъде и така го чувстваме на базата на еуфорията от свършеното през изминалия месец. На базата на това, че отборът на АЕК няма нито един официален мач за гръцкото първенство и ние имаме голямо предимство, от което трябва да се възползваме - именно, че сме в позицията, не на аутсайдери в никакъв случай, но фаворитът, за който ще бъде много тежко отпадането е отборът на АЕК. Ние можем да се възползваме максимално. Убеден съм, че едно от нещата, с които Левски превъзхожда АЕК е изключителната химия и това, което успя да изгради в продължение на година и десет месеца Хулио Веласкес. Това е голямата разлика. За човек, който е по-вътре от масата, аз имам прекрасни отношения с него, много пъти сме коментирали и не случайно негов любим треньор е Желко Обрадович.

- Често го виждаме и на Евролига мачове…

- Ще бъде и на 1 октомври със сигурност, на мача с Реал Мадрид. Истината е, че той показа друга философия на управление на един отбор, на една съблекалня, не казвам на клуб, защото неговата работа е ясно концентрирана в съблекалнята. Живи през цялото време 18-19 играча, между които нито за момент няма ревност. Това не се постига лесно, това трябва да имаш волята да го прилагаш. Помните имаше един мач със Славия, който беше жестоко критикуван. Загуби, защото направи широка ротация, но пилците се броят на есен и резултатите са фантастични. Левски е на прага да направи нещо много значимо. Не искам да правя паралел с 2006-а година, когато Наско, Мъри и Батков направиха първия подвиг. В крайна сметка голямата разлика са финансите. Финанси, които за клуб като Левски. когато приходът от Шампионска лига, без бъдещи приходи от евентуално участие, а само от това, което се случва до момента ще е около 25 милиона, това надвишава поне с 30% бюджета на Левски. Представяте ли си с един двубой да обезпечиш всичко през годината. Естествено, това ще доведе до нови разходи, до по-силни играчи. Хиляди пъти съм повтарял, знаете, че съм участвал доста активно в спасението на този клуб през 2020-а година и понеже съм безумно вярващ в Господ, смея да твърдя категорично, че всичко, което се случва е награда за всички тези фенове, които с цялата си душа и сърце дадоха възможност тази огромна маса от хора, които обичат Левски да се случват поетапно всички тези неща.

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- Доста си близък със Светльо Вуцов и семейството му, какво си говорите откакто започнаха евромачовете?

- Негово безценно качество, въпреки само 24-те години е изключително здравата психика и невероятната концентрация и промяната. В Славия, Венци рано-рано му даде шанс, независимо, че в някаква степен накрая като че ли не се разделиха по най-добрия начин, но се случи най-доброто за Светльо. Отиде на друго ниво, попадна при друг треньор с други изисквания. Негово ментално израстване, съпруга, дете и на моя рожден ден 17 юли спаси три дузпи, които промениха всичко. Публиката е много вярна, но и много критична и когато се припомняха някакви негативи, че като дете бил ЦСКА, че се е дразнил с баща си и т.н. всичко се изпари след тези три спасени дузпи. От тогава кариерата му върви нагоре. Аз имам само една забележка и смятам, че е въпрос на време. Светльо заслужава от вратарската голлиния, която пази на Левски, да бъде част от националния отбор и всички тези неща, които се случиха около него, трябва да се погледнат под друг ъгъл в името на глобалното, за доброто на националния отбор някъде да се пресекат със Сашко Димитров. Много е лесно да посочиш някой с пръст и да кажеш този или онзи е виновен. Трябва да опитаме да не гледаме в дървото, а да гледаме хоризонта в гората, да се опитаме да степенуваме по значимост важните неща. Важното е той да бъде част от българския национален отбор, за да бъде полезен и на себе си, и на националния отбор трябва да се намерят пътищата това да се случи.

Цялото интервю с Тити Папазов, гледайте в нашето видео!

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