Юго Екитике се завръща още през тази година

Нападателят на Ливърпул Юго Екитике, който скъса ахилесово сухожилие по време на двубоя с Пари Сен Жермен на 14 април, може да се завърне в игра още през тази година. Французинът бе включен в състава на мърсисайдци за основната фаза на Шампионската лига, а мениджърът на отбор Андони Ираола заяви през миналия месец, че има реална възможност той да вземе участие в мачовете в турнира през януари.

Според “Екип” в последните дни французинът е пътувал до САЩ за консултация със специалист. Възстановяването му върви добре, като планът е той да поднови тренировки през ноември и още през декември да се завърне в игра.

Екитике беше най-резултатният играч на Ливърпул през миналия сезон със 17 гола във всички турнири.

🚨 Hugo Ekitike is aiming to make his return in December after being sidelined since April with a ruptured Achilles tendon. pic.twitter.com/6EJNbRtH3L — The Kop TV (@TheKopTV1) September 30, 2026

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