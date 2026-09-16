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Късен гол реши сблъсъка на Евертън с Уулвс

  • 17 сеп 2026 | 00:14
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Късен гол реши сблъсъка на Евертън с Уулвс

Евертън се класира за четвъртия кръг на „Карабао Къп“, след като победи Уулвърхамптън с 1:0. Единственият гол в мача бе дело на Чарли Алкарас в 80-ата минута. Домакините имаха по-добър контрол върху двубоя и създадоха повече опасности, докато Уулвърхамптън трудно намираше постоянство в атакуващ план.

Евертън започна по-активно и постепенно наложи натиск, като домакините имаха сериозно предимство във владението на топката. Тимът на Дейвид Мойс стигаше по-често до наказателното поле на съперника, но Жоао Вирджиния, който е бивш футболист на Евертън, се намеси решително на няколко пъти и запази вратата си суха. Гостите от своя страна разчитаха предимно на контраатаки, но така и не успяха да създадат достатъчно чисти положения пред Джордан Пикфорд.

След почивката натискът на Евертън се увеличи. „Карамелите“ продължиха да атакуват и имаха няколко добри възможности чрез Джак Грийлиш, Тайлър Диблинг и Дюсбъри-Хол, но стражът на "вълците" Жоао Виржиния продължаваше да държи Уулвърхамптън в мача. Развръзката дойде в 80-ата минута. Алкарас, който се бе появил като смяна малко преди това, получи възможност в предни позиции, преодоля защитник и с техничен удар насочи топката покрай Виржиния за 1:0. В оставащото време Уулвърхамптън опита да отговори и да стигне до продължения, но защитата на Евертън и Пикфорд не позволиха изравняване.

Така Евертън продължава към четвъртия кръг на турнира. Следващият мач на тима е домакинство на Ипсуич Таун в Премиър лийг на 19 септември. За Уулвърхамптън отпадането означава край на участието в „Карабао Къп“, а тимът насочва вниманието си към домакинството на Уест Бромич Албиън в Чемпиъншип на 20 септември.

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Снимки: Gettyimages

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