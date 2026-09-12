Мъките на Тотнъм продължиха и срещу Евертън, "шпорите" остават без гол

Тотнъм не успя да отбележи гол и в четвъртия си мач в Премър лийг през този сезон, след като на своя стадион записа нулево равенство с Евертън. Тимът на Роберто Де Дзерби дори трябва да е доволен от точката, тъй като през второто полувреме "карамелите" имаха много добри ситуации да спечелят мача. Въпреки че похарчиха над 300 милиона паунда за нови играчи през лятото, лондончани отново разочароваха и логично бяха изпратени с освирквания от феновете си. "Шпорите" имат две точки до момента. Евертън е с шест и все още няма загуба в Премиър лийг през този сезон.

🚨⚪️ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Tottenham have failed to score a goal in their first four matches of the Premier League season. ⛔️



❌ 0 goals scored vs Brentford

❌ 0 goals scored vs Newcastle

❌ 0 goals scored vs Nottingham Forest

❌ 0 goals scored vs Everton pic.twitter.com/i6WE6BdbG6 — EuroFoot (@eurofootcom) September 12, 2026

Де Дзерби бе направил четири промени в сравнение с нулевото равенство с Нотингам Форест. Две от тях бяха принудителни, тъй като Педро Поро и Дестини Удоджи не бяха в групата заради контузии. Вместо тях стартираха Арчи Грей и Анди Робъртсън. Матеуш Фернандеш и Доминик Соланке пък замениха съответно Конър Галахър и Матис Тел.

Ейнсли Мейтланд-Найлс започна за първи път като титуляр за Евертън. Джак Грийлиш остана на пейката за началото.

Тотнъм започна добре. Още в петата минута домакините пропуснаха голяма възможност. Робъртсън центрира много опасно от фал към далечната греда, където Ван Хеке засече от въздуха, но не успя да нанесе точен удар. Малко след това Брентуейт блокира опасен изстрел на Фернандеш.

В 34-тата минута Робъртсън отново се включи много добре в атака и изведе Мармуш. Неговото центриране обаче бе изчистено от Пикфорд.

В добавеното време на първата част Гарнър стреля опасно от пряк свободен удар, но Кински успя да избие.

През второто полувреме Евертън бе по-опасният отбор, въпреки че в самото начало Фернандеш отправи изстрел, който Пикфорд спаси. Това бе и първият точен удар на домакините в мача.

В 50-ата минута Кински не се ориентира, но за негов късмет Бари го уцели с глава. Малко след последователно удари на Бари и Джордж бяха блокирани.

Кински сгреши сериозни в 66-ата минута, когато подаде топката на Дюсбъри-Хол, който беше в идеална позиция, но стражът се реваншира и спаси.

1/4 час преди края Евертън пропусна още една добра възможност. Джонсън получи на около 12-13 метра и бе непокрит, но не успя да се възползва.

В самия край и Пикфорд направи грешка. Бергвал стреля от около 20 метра, но националният страж на Англия изби. Така Тотнъм завърши мача с едва два точни удара, а най-чистото положение за домакините си остана това на Ван Хеке в самото начало на мача.

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Снимки: Imago