Арсенал готви нова трансферна бомба за зимата

Арсенал не планира да спира пред препятствията по пътя към нови трофеи, а януарският трансферен прозорец може да донесе зрелищно попълнение в Лондон! Микел Артета и ръководството сериозно са се насочили към германския национал и основна звезда на Брентфорд, Кевин Шаде, който с плашещата си форма в началните кръгове на Висшата лига опасно привлича вниманието на най-големите клубове в света!

Германското крило започна новия сезон като от прашка. Шаде вече три пъти разтърси мрежите в първите пет кръга на Висшата лига за едва 448 минути на терена, потвърди изключителния си потенциал и накара скаутите на настоящия шампион на Англия да засилят натиска. Арсенал го държи под око от няколко месеца, но разговорите за окончателното осъществяване на трансфера рязко се засилиха след бруталните му изяви в началото на шампионата.

Въпреки че бързоногият футболист има валиден договор с Брентфорд до лятото на 2028 г., напоследък се появиха сериозни проблеми. Преговорите за удължаване на сътрудничеството и нови условия в момента са в застой, а именно тази патова ситуация представлява златна възможност, която Арсенал иска да използва. Източници, близки до самия играч, твърдят, че Шаде на всяка цена иска да направи ключова крачка в кариерата си и да премине в клуб, който се бори за най-големите трофеи и участия в Шампионската лига, а „артилеристите“ предлагат точно това, за което германският ас мечтае.

Това не е първият път, когато името на бившия ас на Фрайбург се свързва с борбата за върха на Острова. Шаде пристигна в Брентфорд от Бундеслигата като голямо попълнение, междувременно записа и пет участия за националния отбор на Германия, а вече се шушука, че първата официална оферта от Арсенал може да пристигне още през зимния трансферен прозорец. Брентфорд без съмнение ще се опита по всякакъв начин да задържи един от най-добрите си играчи поне до лятото, но ако Шаде продължи да бележи с това темпо, ръководството трудно ще може да устои на многомилионния чек, който подготвя настоящият шампион на Англия.

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Снимки: Gettyimages