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Контузията на Страхиня Павлович не се оказа сериозна

  • 29 сеп 2026 | 22:50
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Контузията на Страхиня Павлович не се оказа сериозна

Защитникът на Милан Страхиня Павлович не е получил сериозно увреждане, въпреки че бе принудително заменен при поражението на националния отбор на Сърбия с 1:2 от Нидерландия в турнира Лига на нациите.

Футболистът напусна терена в 71-ата минута на срещата, като на негово място в игра се появи Филип Костич.

В лагера на италианския гранд са били информирани, че състоянието на Павлович е свързано единствено с мускулна преумора. Въпреки че опасения за сериозна контузия няма, по данни на „СпортМедиасет“ бранителят може да пропусне следващия мач на сръбската селекция – гостуването на Германия на 1 октомври.

Старши треньорът на „росонерите“ Рубен Аморим вече е провел разговор с 25-годишния състезател. Очакванията са Павлович да бъде напълно възстановен и готов за игра за предстоящия двубой от Серия А срещу Сасуоло на 11 октомври.

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Снимки: Gettyimages

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