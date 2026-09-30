Нов проблем за Германия и Клоп преди мачовете срещу Сърбия и Гърция

Германия и Юрген Клоп са изправени пред нов кадрови проблем, след като днес стана ясно, че Нико Шлотербек ще напусне лагера на националния отбор поради контузия в глезена. Поради това защитникът ще пропусне мачовете срещу Сърбия и Гърция в Лигата на нациите, съобщава "Билд".
Както е известно, Джамал Мусиала и Кай Хавертц получиха мускулни травми и вече отпаднаха от състава на Германия.
Бранителят на Борусия (Дортмунд) е получил травмата на днешната тренировка на Бундестима. Шлотербек е изкривил глезена си по време на занимание и се свлякъл на земята, като след това веднага е бил откаран незабавно за ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) с цел прецизна диагностика.
Добрата новина за Германия и Борусия е, че все пак новата контузия на играча не изглежда да е толкова сериозна, колкото тази, която претърпя по време на Световното първенство, и не изисква операция. За да бъде предпазен бранителят обаче, той със сигурност няма да играе в следващите два мача от Лигата на нациите.
Клоп няма да може да разчита на един от основните защитници на Германия
Шлотербек не взе участие и в предишния мач на Бундестима - загубата от Гърция у дома с 0:1, когато бе оставен извън групата. По-късно селекционерът Юрген Клоп ще говори пред журналисти заедно с вратаря Йонас Урбиг, на когото предстои дебют за Германия на клубния стадион "Алианц Арена" в Мюнхен утре срещу Сърбия. Очаква се треньорът да даде и актуална информация за състоянието на Шлотербек.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages