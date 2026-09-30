Нов проблем за Германия и Клоп преди мачовете срещу Сърбия и Гърция

Германия и Юрген Клоп са изправени пред нов кадрови проблем, след като днес стана ясно, че Нико Шлотербек ще напусне лагера на националния отбор поради контузия в глезена. Поради това защитникът ще пропусне мачовете срещу Сърбия и Гърция в Лигата на нациите, съобщава "Билд".

Както е известно, Джамал Мусиала и Кай Хавертц получиха мускулни травми и вече отпаднаха от състава на Германия.

Nico Schlotterbeck will leave the national team camp with an ankle injury and will therefore miss the games against Serbia and Greece. Nevertheless, the new injury is not as serious as the one he suffered at the World Cup and does not require surgery [@BILD] pic.twitter.com/tzUaL8AHtO — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 30, 2026

Бранителят на Борусия (Дортмунд) е получил травмата на днешната тренировка на Бундестима. Шлотербек е изкривил глезена си по време на занимание и се свлякъл на земята, като след това веднага е бил откаран незабавно за ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) с цел прецизна диагностика.

Добрата новина за Германия и Борусия е, че все пак новата контузия на играча не изглежда да е толкова сериозна, колкото тази, която претърпя по време на Световното първенство, и не изисква операция. За да бъде предпазен бранителят обаче, той със сигурност няма да играе в следващите два мача от Лигата на нациите.

Клоп няма да може да разчита на един от основните защитници на Германия

Шлотербек не взе участие и в предишния мач на Бундестима - загубата от Гърция у дома с 0:1, когато бе оставен извън групата. По-късно селекционерът Юрген Клоп ще говори пред журналисти заедно с вратаря Йонас Урбиг, на когото предстои дебют за Германия на клубния стадион "Алианц Арена" в Мюнхен утре срещу Сърбия. Очаква се треньорът да даде и актуална информация за състоянието на Шлотербек.

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Снимки: Gettyimages