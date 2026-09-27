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Клоп няма да може да разчита на един от основните защитници на Германия

  • 27 сеп 2026 | 14:13
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Клоп няма да може да разчита на един от основните защитници на Германия

Защитникът Нико Шлотербек няма да играе в двубоя на Германия срещу Гърция тази вечер в Лигата на нациите, според списъка на състава, публикуван от УЕФА преди мача. Старши треньорът Юрген Клоп трябваше да извади един футболист от групата от 24 състезатели, тъй като правилникът позволява включването на само 20 полеви играчи и трима вратари. Шлотербек изигра пълни 90 минути при равенството 1:1 срещу Нидерландия в четвъртък.

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Защитникът на Борусия Дортмунд наскоро се завърна на терена след тежка контузия на глезена, получена по време на Световното първенство. Очаква се за двубоя срещу Гърция мястото на Шлотербек до лидера в защитата Йонатан Та да заеме Ян Бисек от Интер. Нико Шлотербек обаче ще остане с националния отбор на Германия за мача срещу Сърбия на 1 октомври и втората среща с Гърция три дни по-късно. Клоп определи състав, разделен на две групи, но някои футболисти ще останат през целия период.

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Снимки: Gettyimages

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