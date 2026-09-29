Монако бърза да обвърже младата си сензация Парис Брунер с нов дългосрочен договор

Ръководството на Монако е стартирало преговори с агентите на германския нападател Парис Брунер относно нов договор, информира авторитетното френско издание „Екип“.

Младокът се превърна в голямото откритие на сезона в Лига 1, след като успя да реализира впечатляващите 6 попадения в първите си 7 двубоя за „монегаските“.

Въпреки че актуалният контракт на Брунер изтича през лятото на 2028 година, шефовете на клуба от Княжеството искат да си подсигурят услугите му за още по-дълъг период заради стремглаво растящата му пазарна цена.

Отличната форма на нападателя се пренесе и на международно ниво, където той се отличи с две попадения при победата на младежкия национален отбор на Германия с 4:0 срещу Литва.

Брунер е продукт на академията на Борусия Дортмунд, като „жълто-черните“ разполагат с клауза с предимство за обратното му откупуване, макар че към настоящия момент нямат намерение да я активират.

Монако е първият опонент на българския ЦСКА в груповата фаза на турнира за Лигата на конференциите, като френският състав ще гостува в София на 15 октомври.

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Снимки: Gettyimages