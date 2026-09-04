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ПСЖ - Монако (съставите)

  • 4 сеп 2026 | 21:05
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ПСЖ - Монако (съставите)

Пари Сен Жермен ще се опита да постигне първа победа от началото на сезона в Лига 1. Европейският клубен шампион на два пъти навакса пасив от два гола и се добра до равенства при гостуванията си на Рен и Лил, а днес посреща Монако, който е единственият отбор до момента с пълен актив.

"Монегаските" надвиха с 1:0 като гост Льо Авър, след което спечелиха с 2:0 срещу Марсилия, а днес им предстои ново дерби. Тимът на Филипе Луис няма допуснат гол и ще трябва още веднъж да демонстрира солидната си игра в дефанзивен план, ако иска да си тръгне с нещо от "Парк де Пренс".

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Снимки: Imago

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