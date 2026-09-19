Първият съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите оглави Лига 1

Отборът на Монако се изкачи еднолично в класирането на френската Лига 1, след като спечели домакинството си на вицешампиона от миналия сезон Ланс.

Победата освен че върна момчетата от Княжеството на победния път след равенството срещу Страсбург в миналия кръг, но и им помогна да оглавят временното класиране в шампионата. Разбира се, тепърва имат да се изиграят и другите мачове от кръга, като Лил и Рен са с по три точки по-малко и биха могли да изместят възпитаниците на Фелипе Луис от първото място.

Ланс от своя страна се намира в по-неприятна ситуация и е с едва една победа от началото на сезона, която бе постигната още в първия кръг. Така приятният вкус от завоюваната Суперкупа на Франция през август отдавна бе заличен и отборът към момента се намира на десетата позиция. Добрата новина обаче е, че към момента разстоянието от топ 4 е едва четири точки.

Парис Брунер изведе монегаските напред в резултата в 32-рата минута, а след почивката Матийо Юдол изравни за "кърваво-червените" в 58-ата минута. Така срещата отиваше към равенство, но в 84-ата минута Жонатан Гради си вкара автогол и даде победата за домакините.

✅ VICTOIRE !



Valeureux et solidaires, nos monégasques l'emportent face à Lens 💪



Un nouveau but de Paris Brunner, et le retour sur les terrains de Mohammed Salisu, quelle belle soirée ! ❤️ pic.twitter.com/H6LYyeqKxe — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 18, 2026

Иначе успехът на домакините можеше да не виси на косъм до последно, тъй като в 9-ата минута Матис Албин също се разписа. Попадението обаче не бе зачетено, тъй като бе отсъдена засада. Албин трябваше да посипе косата си с пепел съвсем, след като в началото на втората част вече при резултат 1:0 в полза на Монако той отново се разписа, но и този гол не бе зачетен. Същата зла участ сполетя и Едан Диоп преди почивката, който също се озова в засада при атаката, пратила топката в съперниковата врата.

В средата на първото полувреме пък ВАР се намеси в ущърб на Ланс. Вицешампионите имаха претенции за дузпа, но след като се консултира със системата за видеопреглед, главният съдия Клерман Тюрпен реши, че не трябва да се назначи 11-метров наказателен удар.

Това бе последен мач и за двата тима преди паузата за националните отбори. След подновяването на клубния футбол монегаските ще приемат Тулуза на 10 октомври (събота) от 21:45 часа българско време, а непосредствено след това на 15 октомври (четвъртък) ще бъде и първият мач на тима от основната фаза на Лигата на конференциите. Там съперник ще бъде не кой да е, а носителят на Купата на България за миналия сезон ЦСКА, срещу който френският гранд определено има горчиви спомени що се отнася до битките в европейските клубни турнири. Двубоят ще бъде в София от 19:45 часа.

Ланс от своя страна ще приеме Лион на 9 октомври (петък) от 21:45 в следващия шампионатен мач, а непосредствено след това е домакинството на Спортинг (Лисабон) от втория кръг в основната фаза на Шампионската лига. Тази среща предстои на 13 октомври (вторник) от 19:45 часа.

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