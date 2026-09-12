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  3. Монако направи първа грешна стъпка в Лига 1, но запази първото място

Монако направи първа грешна стъпка в Лига 1, но запази първото място

  • 12 сеп 2026 | 20:22
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Монако направи първа грешна стъпка в Лига 1, но запази първото място

Победната серия на Монако от началото на сезона приключи, след като монегаските стигнаха само до равенство - 1:1, в гостуването си на Страсбург. Съперникът на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите до момента имаше пет поредни успеха във всички турнири от началото на сезона, като преди седмица надигра с 2:1 като гост и шампиона Пари Сен Жермен.

Днес тимът на Фелипе Луис имаше проблеми още през първото полувреме, а в 52-рата минута вече се оказа изоставащ резултата в 52-рата, след като Садибу Сане си отбеляза автогол. Сенегалецът засече с глава топката в собствената си врата след центриране на Осо от свободен удар. Монако можеше да изравни веднага, но Йоргенсен спаси изстрел с глава на Брунер.

В 72-рата минута Монако все пак изравни след страхотен удар от около 25 метра именно на Парис Брунер.

Две минути преди края Денис Закария помисли, че е донесъл победата на Монако, но попадението му бе отменено след намесата на ВАР заради засада.

Монгеските имат 10 точки след четири изиграни мача, а Страсбург е с три по-малко.

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Снимки: Imago

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