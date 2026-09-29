Фарьорските острови с второ равенство

Отборът на Фарьорските острови постигна второ равенство от началото на новото издание на Лигата на нациите, след като завърши 1:1 при гостуването си на Молдова.

Тимът на Лилиан Попеску допусна гол от дузпа през първото полувреме преди няколко дни срещу Словакия и сценарият се повтори. Дмитри Мандриченко направи нарушение, което доведе до наказателен удар, а Вильормур Давидсен откри резултаат от бялата точка. Домакините реагираха и създадоха няколко добри възможности до края на първата част.

След почивката гостите бяха близо до втори гол, но удар на Едмундсон мина на сантиметри от гредата. Те горчиво съжаляваха за този пропуск, защото малко п-късно резервата Перчиун изравни след великолепно изпълнение на фал. За 20-годишния играч това беше първи гол за националния отбор. Неговият принос можеше да бъде още по-голям, но секунди по-късно негов изстрел срещна горната греда. Пропуск на Мотпан в края лиши Молдова от трите точки.

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