Смущаващ жест след гол може да донесе наказание на играч на Монако

Националният съвет по етика (НСЕ) на Франция реши да предаде случая с Парис Брунер на Дисциплинарната комисия на Професионалната футболна лига (ПФЛ) заради спорното празнуване на нападателя в мача между Страсбург и Монако. Нападателят на монегаските, който отбеляза изравнителния гол (1:1) в събота, сега е застрашен от наказание до четири мача.

След като отбеляза красив гол на стадион „Ла Мено“, 20-годишният играч имитира жеста на прерязване на гърло, което предизвика намесата на НСЕ в понеделник. Органът има правомощието да действа по собствена инициатива, без да е необходима жалба или доклади от съдията или делегата.

Съгласно дисциплинарните разпоредби, 20-годишният нападател може да се сблъска с различни сценарии. Член 4, отнасящ се до „прекомерно/неподходящо поведение“, предвижда един двубой наказание. Въпреки това, ако Дисциплинарната комисия счете жеста за прерязване на гърло за по-сериозен и приложи член 8, за „заплашително/сплашващо поведение“, санкцията може да достигне до четири мача наказание в Лига 1.

В края на срещата Парис Брунер се защити, твърдейки, че реакцията му е била провокирана от обиди от страна на феновете на Страсбург. „Говореха за моето семейство, за майка ми, за баща ми. Виждах ги“, заяви играчът. „След гола имаше много емоции, особено след такъв гол. Не исках да бъда неуважителен. Беше емоция на момента. Не бих казал, че съжалявам, но това не беше посланието, което исках да предам. Беше погрешно изтълкувано. Това, което исках да кажа, беше: „Какъв гол, свърши се“.

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