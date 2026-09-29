Атаката на Финландия се оказа беззъба срещу Лапоухов

Финландия и Беларус не успяха да си отбележат гол в сблъсъка и от втория кръг на група 1 в третата дивизия на Лигата на нациите. Само преди няколко дни "Суоми" отбеляза седем гола на аутсайдера Сан Марино, но сега тази атака не успя да намери път към вратата на гостите, която бе пазена от стража на ЦСКА Фьодор Лапоухов. Така Финландия пропусна възможността да запише две поредни победи в официални мачове за първи път от ноември 2023 година.

Домакините имаха предимство през първата част. В 22-рата минута Кайринен опита да изненада Лапоухов директно от корнер, но стражът на ЦСКА се справи. Кескинен пък нанесе удар от границата на наказателното поле, който премина над вратата.

Отборът на Беларус, който в първия кръг загуби с 0:2 от Албания, създаде малко в офанзивен план, но през втората част можеше да стигне до победата. В 64-тата минута удар на Мелниченко срещна гредата, а след това Селява прати топката във вратата, но попадението беше отменено заради засада.

Лапоухов завърши с три спасявания и една от най-високите оценки в състава на Беларус. Другият играч на ЦСКА - Макс Ебонг, също започна като титуляр и остана на терена през цялото време.

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Снимки: Imago