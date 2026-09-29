Президентът на ПСЖ номинира Чеферин за нов мандат начело на УЕФА

Президентът на Пари Сен Жермен и на Европейската асоциация на клубовете (EFC) Насер Ал-Хелайфи поиска президента на УЕФА Александър Чеферин да се кандидатира за нов мандат по време на съвещание на асоциацията в Копенхаген, предаде АФП.

"Футболът има нужда от големи лидери като теб и в името на повече от 900 клуба в асоциацията те призоваваме отново да се кандидатираш за поста през следващата година", заяви Ал-Хелайфи.Александър Чеферин бе избран начело на УЕФА през 2016, а след това бе преизбиран през 2019 и 2023, като до момента не е разкрил дали ще се кандидатира отново за отговорния пост, като в първия момент дори отхвърли тази възможност.

В интервю за британския подкаст The Rest is Politics в края на май Чеферин изключи възможността да се кандидатира за президент на ФИФА, където Джани Инфантино е единствен кандидат за момента.

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