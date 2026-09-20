Флик: Рафиня е лидер, справя се великолепно като "деветка"

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик коментира победата на своя тим с 3:1 при гостуването на Севиля в 7-ия кръг на Ла Лига. Бразилската звезда Рафиня отбеляза хеттрик в двубоя и получи специални похвали от Флик.

„Прекрасно е, много съм щастлив, че успяхме да спечелим. Не съм изненадан от това, което прави Рафиня“, заяви германският специалист.

На въпрос защо е избрал Доминик Ливакович за вратар, той отговори: „Понякога не трябва само да анализираш всичко, но и да се довериш на усещането си. Така го почувствах и взехме това решение. Това не е свързано с липса на вяра в Шчесни. Просто решихме, че Ливакович може да бъде по-добрият вариант.“

Блестящ Рафиня продължи победния ход на Барселона

„Това не е постоянно решение, а избор за днешния мач. За мен ситуацията е трудна. Това, че той не играе, че Гави не играе... Тежко ми е, но трябва да мисля за отбора. Няма нищо лично към играчите“, добави Флик.

За състоянието на контузения Андреас Кристенсен наставникът на Барса каза: „Мисля, че ще отсъства няколко седмици. Става въпрос за мускулна травма, но трябва да изчакаме резултатите от прегледите.“

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Относно новия договор на Рафиня, треньорът беше категоричен: „За клуба това е най-доброто решение. Когато видиш как взаимодейства с трибуните, с отбора... Той е лидер, раздава се докрай. Заедно с треньорския щаб решихме да го поставим на позицията на „деветка“. Мисля, че сега е щастлив от това. Това, което показва през този сезон, е просто великолепно. А второто полувреме днес беше невероятно.“

Флик похвали и представянето на Родри: „Родри е великолепен играч, както с топка, така и без нея. Той контролира всичко, придава спокойствие на позиционната ни игра. Взаимодейства добре с Педри и централните защитници. Като цяло смятам, че можем да бъдем доволни от това, което направихме.“

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Снимки: Gettyimages