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Съставите на Милан и Бенфика

  • 16 сеп 2026 | 21:09
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Съставите на Милан и Бенфика

Отборите на Милан и Бенфика излизат един срещу друг на “Джузепе Меаца” в най-вълнуващия сблъсък от първия кръг на основната фаза в Лига Европа.

Рубен Аморим е предприел цели пет промени сред титулярите на Милан след равенството 2:2 с Лацио в Серия "А". В защита за първи път през този сезон стартира Филипо Терачано за сметка на Марио Хила. В средата на терена отсъстват Лука Модрич и Адриен Рабио и така техните места са заети от Юнус Муса и Ардон Яшари, а отляво Давиде Бартезаги е предпочетен пред Первис Еступинян. Зад централния нападател Гонсало Рамош този път няма да играе Рубен Лофтъс-Чийк, а Омари Хътчинсън, който дебютира от първата минута. Гостите от Бенфика пък са подредени в 4-2-3-1 с Джон Дюран като централен нападател, на когото помагат предимно Якуб Камински, Георгий Судаков и Доди Лукебакио.

Милан: Менян, Ф. Терачано, Де Винтер, Павлович, Чуквуезе, Муса, Яшари, Бартезаги, Хътчинсън, Сисе, Рамош

Бенфика: Соареш, Ел Каруани, Араужо, Чиркати, Банжаки, Аурснес, Палиня, Камински, Судаков, Лукебакио, Дюран

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Снимки: Imago

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