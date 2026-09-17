Италианската преса грабна Аморим: В момента в този Милан няма нищо

Снощното поражение от Бенфика при дебюта в Лига Европа на УЕФА извади наяве сериозните пропуски в Милан на Рубен Аморим, „който беше шумно освиркван от собствените си фенове на Сан Сиро“, отбелязва вестник „Гадзета дело Спорт“. „Представянето отразяваше проблемите, вече забелязани при равенството с Лацио, повдигайки сериозни въпроси относно бъдещето на отбора в Европа и в първенството“, се казва още.

„В момента в този Милан няма нищо. Няма убедителна офанзивна фаза, а отзад е като на американска магистрала: широки ленти за влизане, огромни пространства. По-добре би била италианска магистрала с ремонтни дейности: внимание, стесняване на платното, минава се един по един. Бенфика изложи всички ограничения на дефанзивната организация на „росонерите“, които впрочем вече бяха очевидни и в предишни случаи. Преглеждайки допуснатите досега голове, е трудно да се намери такъв, който да е дошъл само по заслуга на противника“, критикува още същият вестник.

„Тутоспорт“ говори за „пълен провал“. „Вече е пълен мрак за Милан, справедливо и оглушително освиркван от „Сан Сиро“ след домакинската загуба от Бенфика в първия мач от Лига Европа. Нищо не е загубено, но усещането е, че играейки по този начин, Милан ще има кратък път този сезон, както в Европа, така и в първенството, като се има предвид, че още е жив споменът за хаотичното равенство в Рим срещу Лацио. Двата мача показаха тревожни прилики, което трябва да наложи важен размисъл на всички нива в клуба.“

„Кориере дело Спорт“ пък акцентира върху грешките на треньора и катастрофалното представяне на Гонсало Рамош, спасявайки от критиките само Пулишич. С оценка 4.5, Рубен Аморим е на прицел: „Няма съмнение: сгреши при избора на стартовия състав. В крайна сметка това е четвърти пореден мач, в който това се случва. Трябва да преразгледа някои от своите опции.“ Гонсало Рамош получава оценка 4 (от възможни 10): „Вече три мача не е отправил нито един удар към вратата, а вчера имаше трудности дори да контролира топката. Вярно е, но той е призован да носи отбора на гърба си. Отборът не му помага, но и той самият прави малко, за да си помогне.“

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Снимки: Imago