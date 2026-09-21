Собственикът на Милан: Това бяха сред най-добрите 90 минути, които сме виждали

Собственикът на Милан Джери Кардинале изрази задоволството си от убедителната домакинска победа с 3:0 над Лече. Той също така изрази подкрепата си към новия наставник Рубен Аморим въпреки колебливите резултати и изяви на „росонерите“ от началото на сезона.

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„Това бяха сред най-добрите 90 минути на футбол, които сме виждали. Искам да поздравя Рубен и нашите играчи, че продължиха да се борят в тези първи мачове преди паузата заради националните отбори. Не бива да убягва на никого, че нов треньор, с нов стил на игра и нови футболисти, ще се нуждае от време, за да намери правилната хармония. Благодаря на феновете, че ни подкрепят в тази преходна фаза, докато се опитваме да оправим нещата и да върнем Милан към традицията му да печели“, коментира Кардинале след снощния успех.

🇺🇸🗣️ | Gerry Cardinale on #ACMilan’s performance and Rúben Amorim:



“Those were among the BEST 90 minutes of football we’ve seen.



I want to congratulate Rúben and our players for continuing to FIGHT through these opening games before the international break.



It should not be… pic.twitter.com/lIFy27cuI1 — Milan Xtra (@MilanXtra) September 20, 2026

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Снимки: Gettyimages