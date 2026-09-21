Собственикът на Милан: Това бяха сред най-добрите 90 минути, които сме виждали

Собственикът на Милан Джери Кардинале изрази задоволството си от убедителната домакинска победа с 3:0 над Лече. Той също така изрази подкрепата си към новия наставник Рубен Аморим въпреки колебливите резултати и изяви на „росонерите“ от началото на сезона.
Милан се върна към победите, а Пулишич – към головете
„Това бяха сред най-добрите 90 минути на футбол, които сме виждали. Искам да поздравя Рубен и нашите играчи, че продължиха да се борят в тези първи мачове преди паузата заради националните отбори. Не бива да убягва на никого, че нов треньор, с нов стил на игра и нови футболисти, ще се нуждае от време, за да намери правилната хармония. Благодаря на феновете, че ни подкрепят в тази преходна фаза, докато се опитваме да оправим нещата и да върнем Милан към традицията му да печели“, коментира Кардинале след снощния успех.
Снимки: Gettyimages