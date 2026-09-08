Милан и Ювентус влизат в битка с Арсенал и Манчестър Юнайтед за защитник на Борусия (Д)

Италианските грандове Милан и Ювентус може да се изправят един срещу друг по време на януарския трансферен прозорец, тъй като според информациите и двата клуба проявяват интерес към защитника на Борусия (Дортмунд) Даниел Свенсон.

„Росонерите“ и „бианконерите“ са готови да се конкурират с английските гиганти Арсенал и Манчестър Юнайтед за подписа на шведския краен бранител.

Свенсон играе предимно като ляв бек, но може да се подвизава и в центъра на отбраната. Твърди се, че роденият в Стокхолм защитник е оценяван от Борусия на стойност между 35 и 45 милиона евро. Това означава, че всеки заинтересован клуб ще трябва да направи значителна инвестиция, за да си осигури услугите му.

Името на Свенсон и преди е било свързвано с трансфер в италианския футбол, а последните информации предполагат, че интересът може да се превърне в четиристранна битка за подписа му, като Арсенал и Манчестър Юнайтед също следят ситуацията около шведа.

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Снимки: Imago