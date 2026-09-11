Фабрегас: Трябва да бъдем скромни и да играем по този начин всеки три дни

Комо стартира перфектно в дебютното си участие в Шампионската лига, побеждавайки с 4:1 РБ Лайпциг. Треньорът Сеск Фабрегас бе доволен от победата, но в същото време се опита да намали еуфорията в тима си.

„Щастлив съм, но това ще продължи само пет минути, защото след това трябва да се подготвяме за мача срещу Парма в понеделник и имаме нужда от същата енергия като тази вечер. Очевидно разбирам, че това е историческа нощ за града и клуба, това е подарък, който заслужавахме заради невероятната работа, която свършихме през миналия сезон, но Серия "А" остава най-важната цел. В крайна сметка, именно тя е това, което ти позволява да се върнеш обратно в Шампионската лига. Ние сме млад отбор, заредени сме от енергията на Шампионската лига, но наистина бих се ядосал, ако след това не дадем всичко от себе си в Серия "А". Трябва да бъдем скромни и да можем да се представяме на ниво на всеки три дни, ще бъде много труден сезон и трябва да запазим правилната менталност“, започна Фабрегас.

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Батурина отбеляза гол и направи асистенция тази вечер, въпреки че на моменти Фабрегас му викаше от скамейката.

„Имам доверие на Мартин и се опитвам да му дам свободата да намира правилното пространство, използвайки таланта си. Всеки път, когато викам от тъчлинията на някой от моите играчи, това е винаги защото те притежават талант и аз просто трябва да им дам онзи допълнителен тласък от енергия“, допълни испанецът.

Това беше трета поредна победа за Комо след тези срещу Наполи и Дженоа, но в последните два мача Фабрегас премина към петима в защита около 60-ата минута, опитвайки се да контролира ситуацията.

„Искаш да бъдеш пълен и доминиращ отбор, но това означава също и да контролираш различните мини-игри по време на един мач. В Неапол беше невероятно горещо и влажно, така че там беше невъзможно да се пресира нон-стоп. Днес се опитахме да я контролираме, тъй като след като поведохме с 3:0, Лайпциг промени системата си и започна да гради играта с трима плюс един, натискайки по фланговете и с повече физическа сила. Бяхме малко уморени и затова предпочетох да контролирам повече ситуацията. Обикновено бих натискал за отбелязване на четвърти гол, но това е нивото на Шампионската лига – те вкарват за 3:1 и нищо не е свършило. За щастие, солидността на отбора беше очевидна и имахме още няколко опасни контраатаки, включително гола на Пероне. Ето защо трябва да можем да се адаптираме в различни ситуации, особено срещу отбори, които в определени моменти играят по-добре от вас“, смята наставникът.

„Мисля, че все още сме в процес на изграждане, защото имаме толкова много нови играчи като Кайки и Мойс Кийн, които едва сега пристигнаха и все още са малко изгубени в някои от нашите движения. Трябва да изчистим нещата особено при защитаването – вярвам, че имаше девет нови играчи и ще отнеме време, за да вкараме всички в топ форма. Трябва да помним, че бяхме без Диао в продължение на девет месеца миналия сезон поради контузия. Някой с неговия потенциал винаги ти дава възможност. Хората казват, че сме платили много за някои от тези играчи, но това зависи – те имат потенциал и са много млади, много от тях ще се подобряват с всяка изминала година. Изисква се търпение, а във футбола няма много такова“, заключи Фабрегас.

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Снимки: Gettyimages