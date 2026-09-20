Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  3. Фрозиноне нанесе първа загуба на Комо и Фабрегас за сезона

Фрозиноне нанесе първа загуба на Комо и Фабрегас за сезона

  • 20 сеп 2026 | 18:12
  • 192
  • 0
Фрозиноне нанесе първа загуба на Комо и Фабрегас за сезона

Фрозиноне победи Комо с 2:0 в мач от петия кръг на Серия А и нанесе първо поражение на тима на Сеск Фабрегас през сезона. Джакомо Кало откри резултата в 14-ата минута, а в добавеното време на първата част Джорджи Квернадзе (45+3') удвои преднината на домакините. Комо владееше топката значително повече, но Фрозиноне бе по-ефективният отбор и създаде достатъчно проблеми на съперника си с бързи атаки.

След почивката гостите опитаха да се върнат в мача и отправиха редица удари към вратата на Лоренцо Палмизани, но младият страж на Фрозиноне направи отличен двубой и запази мрежата си суха. Домакините също имаха възможности да стигнат до трети гол, като Антонио Раймондо пропусна няколко добри положения. В крайна сметка Фрозиноне удържа аванса си и записа престижна победа над един от отборите в челото на класирането. С успеха домакините продължава доброто си начало на сезона, докато Комо прекъсна серията си без загуба в първенството.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Паскал Грос сложи край на кариерата си в националния отбор на Германия

Паскал Грос сложи край на кариерата си в националния отбор на Германия

  • 20 сеп 2026 | 15:43
  • 817
  • 0
Фиорентина продължи събуждането си и спря Наполи

Фиорентина продължи събуждането си и спря Наполи

  • 20 сеп 2026 | 15:41
  • 2866
  • 0
Манчестър Сити спечели лудото надстрелване със Съндърланд и оглави еднолично класирането

Манчестър Сити спечели лудото надстрелване със Съндърланд и оглави еднолично класирането

  • 20 сеп 2026 | 17:58
  • 10053
  • 21
Исак донесе победата на Ливърпул срещу бившия тим на Ираола

Исак донесе победата на Ливърпул срещу бившия тим на Ираола

  • 20 сеп 2026 | 17:51
  • 8861
  • 6
"Сан Сиро" на 100 години

"Сан Сиро" на 100 години

  • 20 сеп 2026 | 14:56
  • 1381
  • 3
Ман Юнайтед загуби нападател преди гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед загуби нападател преди гостуването на Фулъм

  • 20 сеп 2026 | 14:34
  • 1952
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) 1:1 ЦСКА, двата отбора си размениха бързи попадения

Локо (Пд) 1:1 ЦСКА, двата отбора си размениха бързи попадения

  • 20 сеп 2026 | 17:45
  • 30123
  • 65
Ексцесии на "Лаута"! Блокираха играчите на ЦСКА в автобуса, полицията разчисти ядосани фенове, отваря врати с клещи

Ексцесии на "Лаута"! Блокираха играчите на ЦСКА в автобуса, полицията разчисти ядосани фенове, отваря врати с клещи

  • 20 сеп 2026 | 16:11
  • 30567
  • 71
Локо (Сф) и несломимият Любо с първа победа, автогол попари "соколите"

Локо (Сф) и несломимият Любо с първа победа, автогол попари "соколите"

  • 20 сеп 2026 | 17:07
  • 13972
  • 17
Атлетико М 0:0 Реал М, Коке се появи за втората част

Атлетико М 0:0 Реал М, Коке се появи за втората част

  • 20 сеп 2026 | 16:05
  • 6987
  • 24
Исак донесе победата на Ливърпул срещу бившия тим на Ираола

Исак донесе победата на Ливърпул срещу бившия тим на Ираола

  • 20 сеп 2026 | 17:51
  • 8861
  • 6
Манчестър Сити спечели лудото надстрелване със Съндърланд и оглави еднолично класирането

Манчестър Сити спечели лудото надстрелване със Съндърланд и оглави еднолично класирането

  • 20 сеп 2026 | 17:58
  • 10053
  • 21