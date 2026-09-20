Фрозиноне нанесе първа загуба на Комо и Фабрегас за сезона

Фрозиноне победи Комо с 2:0 в мач от петия кръг на Серия А и нанесе първо поражение на тима на Сеск Фабрегас през сезона. Джакомо Кало откри резултата в 14-ата минута, а в добавеното време на първата част Джорджи Квернадзе (45+3') удвои преднината на домакините. Комо владееше топката значително повече, но Фрозиноне бе по-ефективният отбор и създаде достатъчно проблеми на съперника си с бързи атаки.

След почивката гостите опитаха да се върнат в мача и отправиха редица удари към вратата на Лоренцо Палмизани, но младият страж на Фрозиноне направи отличен двубой и запази мрежата си суха. Домакините също имаха възможности да стигнат до трети гол, като Антонио Раймондо пропусна няколко добри положения. В крайна сметка Фрозиноне удържа аванса си и записа престижна победа над един от отборите в челото на класирането. С успеха домакините продължава доброто си начало на сезона, докато Комо прекъсна серията си без загуба в първенството.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages