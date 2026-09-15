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Фабрегас след победата над Парма: Уча се от Арсенал

  • 15 сеп 2026 | 01:30
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Фабрегас след победата над Парма: Уча се от Арсенал

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас беше много доволен след победата над Парма (2:1) и призна, че черпи вдъхновение от бившия си клуб Арсенал. Тимът на испанския специалист има 10 точки след 4 кръга в Серия “А” и заема трето място в класирането.

„Няколко футболисти бяха много изтощени след двубоя срещу РБ Лайпциг в Шампионската лига, затова направихме промени, а начинът, по който резервите се включиха, изключително много ми хареса“, заяви Фабрегас на пресконференцията след мача.

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„Това беше важен отговор от страна на отбора, защото означава, че мога да разчитам на абсолютно всеки. Много съм щастлив от представянето. Тази победа е изключително ценна за мен като треньор, защото започвам да виждам потенциала на този състав. Трябва да се справяме с много нови ситуации. Когато отправиш 31 удара към вратата, а вкараш само веднъж, знаеш, че съперникът ще промени нещо, за да укрепи защитата си. Тогава рискуваш да допуснеш гол, което в крайна сметка се и случи”, анализира бившият халф.

„В модерния футбол е изключително важно да имаш бранители, които бележат голове. Арсенал спечели Премиър лийг до голяма степен благодарение на попаденията на защитниците си и статичните положения. Ако добавим това към нашите оръжия, ще имаме сериозно предимство”, добави Фабрегас.

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Снимки: Imago

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