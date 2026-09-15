Фабрегас след победата над Парма: Уча се от Арсенал

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас беше много доволен след победата над Парма (2:1) и призна, че черпи вдъхновение от бившия си клуб Арсенал. Тимът на испанския специалист има 10 точки след 4 кръга в Серия “А” и заема трето място в класирането.

„Няколко футболисти бяха много изтощени след двубоя срещу РБ Лайпциг в Шампионската лига, затова направихме промени, а начинът, по който резервите се включиха, изключително много ми хареса“, заяви Фабрегас на пресконференцията след мача.

Бранители поведоха Комо към трета поредна победа

„Това беше важен отговор от страна на отбора, защото означава, че мога да разчитам на абсолютно всеки. Много съм щастлив от представянето. Тази победа е изключително ценна за мен като треньор, защото започвам да виждам потенциала на този състав. Трябва да се справяме с много нови ситуации. Когато отправиш 31 удара към вратата, а вкараш само веднъж, знаеш, че съперникът ще промени нещо, за да укрепи защитата си. Тогава рискуваш да допуснеш гол, което в крайна сметка се и случи”, анализира бившият халф.

„В модерния футбол е изключително важно да имаш бранители, които бележат голове. Арсенал спечели Премиър лийг до голяма степен благодарение на попаденията на защитниците си и статичните положения. Ако добавим това към нашите оръжия, ще имаме сериозно предимство”, добави Фабрегас.

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Снимки: Imago